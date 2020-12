‘Zoom-moe’? Zo blijf je toch sociaal zonder te videobellen

Elke vergadering gaat via Zoom of een ander platform, je vrienden willen via de telefoon spelletjes doen en met kerst zit je misschien ook wel voor een beeldscherm. Krijg je al stress zodra je dit leest? Snappen we. ‘Zoom-moe’ zijn is een ding, maar zo blijf je toch nog sociaal zonder te videobellen.

Het is namelijk helemaal niet vreemd dat je ondertussen wel klaar bent met al die online samenkomsten, of het nu voor werk is of in je privéleven. Neda Gould, klinisch psycholoog, legt uit dat daar ook misschien de schoen wringt. Doordat je al zoveel moet videobellen voor bijvoorbeeld vergaderingen, heb je misschien gewoon simpelweg geen zin meer om het te gebruiken voor de gezelligheid.

Zoom-moe

Tel daar technische problemen, de hele tijd tegen jezelf aan moeten kijken en een hoop ongemakkelijkheid bij op, en je snapt dat we tegenwoordig misschien liever niet meer achter het scherm kruipen. Daarnaast kun je ook nog eens een stuk lastiger sociale signalen oppikken. ‘We kunnen lichaamstaal niet echt zien en zelfs sommige gezichtsuitdrukkingen kunnen moeilijker af te lezen zijn’, aldus Julianne Holt-Lunstad, hoogleraar psychologie.

Wat dan wel?

Maar wat dan wel, als je toch nog beetje sociaal wil blijven deze dagen? Nou, je zou bijvoorbeeld een virtuele boekclub kunnen organiseren. Hierbij lees je tegelijkertijd dezelfde roman of thriller, waar je dan vervolgens over gaat discussiëren. Gould legt uit: ‘Zelfs tijdens het lezen van het boek voorafgaand aan de nabespreking, kan het ons een doel geven en het gevoel alsof je iemand hebt die je ergens voor verantwoordelijk houdt.’ Achteraf over het boek praten hóeft dan ook niet via een call, maar kan ook prima via e-mail of een Facebook-groep.

Samen sporten

Nu de sportscholen dichtzijn, raak je misschien helemaal niet gemotiveerd om wat te doen. Spreek daarom alsnog af om op hetzelfde moment een lesje te gaan volgen met iemand. Doordat je samen aan de slag gaat, heb je toch een goede stok achter de deur én je weet dat diegene momenteel door dezelfde hel gaat. Dit kun je ook toepassen op koken. Hoewel je dan misschien niet samen kunt of wilt eten, verbindt eten wel degelijk. Holt-Lunstad: ‘In veel culturen zijn maaltijden een sociale gebeurtenis en kunnen we ons echt met elkaar verbonden voelen.’ Stuur elkaar kiekjes van het bereidingsproces en het uiteindelijke resultaat en je bent toch nog een beetje gezellig aan het dineren.

Spelletjes

Spelletjes doen hoeft niet altijd via een scherm, er zijn ook genoeg apps waarbij je elkaar uit kunt dagen zonder te hoeven videobellen. Houd je van kruiswoordpuzzels? Ga dan op zoek naar iemand die dit ook leuk vindt via bijvoorbeeld een app of iemand in je vriendengroep. Ook kun je ervoor kiezen om een filmavondje te houden waarop je bijvoorbeeld op hetzelfde moment start met The Holiday.

Leuk pakketje

Wil je zelf voor kerstelf spelen, dan is het misschien leuk om een pakketje af te gooien bij je vrienden. We kunnen allemaal wel wat extra liefde gebruiken in deze tijd, toch? Zo voel je je toch sociaal verbonden, maar hoef je niet per se bij elkaar te zijn. Vind je bellen wel prima, maar hoeft van jou juist het visuele aspect er niet bij? Dan kun je natuurlijk ook gewoon afspreken om een ouderwets telefoongesprek te voeren. Of ga voor spraakmemo’s, waardoor je op een later moment nog op iets terug kan komen. Hoe dan ook, in contact blijven is nu belangrijker dan ooit. Oók als je Zoom-moe bent!

Bron: Healthline | Beeld: Pexels