Eens in de zoveel tijd zit ik in een semi-spirituele fase. Dan ben ik druk met palo santo-stokjes, ligt het huis vol edelstenen en draag ik Romy Boomsma-jurken. In precies zo’n fase heb ik ooit een zoutlamp gekocht. Oké, eerlijk zijn: twee zoutlampen gekocht.

Natuurlijk zag ik wel hoe mijn vriend achter mijn rug om hartstochtelijk met z’n ogen rolde. Hij maakt snuivende geluiden als ik begin over de heilzame werking en vindt bovendien dat zo’n lamp ons huis de uitstraling geeft van een yogaschool of massagesalon waar ze je helpen aarden of weer lekker in je kracht zetten.

Vervuilende stoffen

Hij kon cynisch doen wat ‘ie wilde, die zoutlamp kreeg gewoon een plek op het nachtkastje. We wonen in hartje Randstad en God weet hoeveel vervuilende stoffen we dagelijks onze longen in ademenen, betoogde ik (ging hij nog dieper van zuchten).

Enfin: hoe zinvol is zo’n lamp gebeiteld uit een brok Himalayazout nou echt? Dit zijn de 4 claims + het wetenschappelijke bewijs.

1. Een zoutlamp is goed voor je humeur

We beginnen meteen met het meest voor de hand liggende en rationele voordel. Van een zoutlampje knapt je humeur enorm op. Nou zal je baaldag niet anders worden van een zoutlamp meer of minder, maar het maakt het in ieder geval ook niet slechter. Feit is dat zo’n lamp een leuk interieur-item is en goed licht mensen een oppepper geeft.

De echte believers zeggen alleen niet dat dat vrolijke humeur komt door het licht en de schoonheid, maar door de ionen in de lucht die de serotonine bevorderen. Uit onderzoek komt echter maar een heel minimaal verschil in serotonine naar voren. Kortom: jouw gevoel is natuurlijk hartstikke echt, maar dat heeft waarschijnlijk weinig te maken met ionen in de lucht.

2. Zoutlampen reinigen de lucht

Een zoutlamp zou stofdeeltjes, allergenen, gifstoffen en bacteriën aantrekken en zo de lucht reinigen. De gedachte daarachter is dat zout een natuurlijke luchtreiniger is. De negatieve ionen trekken stofjes uit de lucht aan en veranderen hun chemische afgifte. Wanneer dat gebeurd is, valt de luchtverontreiniging op de grond. Maar helaas: er bestaat geen enkele grote studie die deze claim onderschrijft.

3. Een zoutlamp helpt bij luchtwegproblemen

Zouttherapie wordt ingezet om astma en allergieën te behandelen. Halotherapie-kamers, zoals het ook wel wordt genoemd, zou de lucht verschonen waardoor je vrijer ademt. Maar de nadruk ligt hier op die kamers. Een kamer met zo’n hoge concentratie zout kan een waarneembaar effect hebben. Een zoutlamp op je bureau waarschijnlijk niet.

4. Een zoutlamp helpt je slapen

Daar kunnen we ook kort voor zijn: er bestaat geen enkel substantieel bewijs dat een zoutlamp ervoor zorgt dat je sneller of dieper slaapt. Maar als je iemand bent die moeite heeft met het donker en graag een lampje aan laat, kan een zoutlamp wel helpen voor je nachtrust. Het warme, bijna rode licht is het beste licht om bij in slaap te vallen.

Conclusie: ik doe het niet van harte, maar heb het punt bereikt waarop ik m’n vriend gelijk moet geven. Van een zoutlamp wordt de lucht niet noemenswaardig beter, maar aan de andere kant: het staat wel gezellig. En daar is nog nooit iemand slechter van geworden.

