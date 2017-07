Zoveel calorieën verbrand je op een festival

Staat er bij jou elk weekend deze zomer een festival gepland? En komt er door die gezellige feestjes weinig terecht van je rondje door de sportschool? Helemaal niet erg, want tijdens zo’n festival verbrand je ook de nodige calorieën.

Op een festival ben je al snel acht uur lang aan het lopen, dansen en springen. Logischerwijs verbrand je daarmee heel wat kilocalorieën.

Let op: biertjes, wijn en hip festival food is hierbij niet meegerekend.

Zo verbrand je met wandelen van festivaltent naar festivaltent zo’n 286 calorieën per uur, met op en neer springen bij je favo artiest 625 calorieën per uur en met iemand op je schouders tillen raak je zelfs 408 calorieën kwijt. Ook op tenen staan om die toffe band beter te kunnen zien is nuttig, daarmee verbrand je 204 calorieën per uur. Hoewel je liever op tijd vooraan staat is een sprintje trekken naar die gave dj calorie wise geen slecht idee: je verbrandt er daarmee maar liefst 700 per uur. En zeg nou zelf, dat is toch een stuk leuker verbranden dan in de gym?

Beeld iStock