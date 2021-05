Zóveel keuzes: wanneer neem je welke pijnstiller?

Als je in de drogist staat, zie je door de pillen het schap niet meer. Zóveel soorten pijnstillers. Een paracetamol sleept je niet altijd door de kater, maar een ibuprofen maakt je soms nog misselijker dan je al was. Dus: wat slik je nou wanneer?

Allereerst is het goed om te weten dat er grofweg twee soorten pijnstillers te onderscheiden zijn, al doet het schap bij de Etos of Kruidvat je anders vermoeden. De paracetamol en de NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs). In die laatste categorie valt ibuprofen, maar bijvoorbeeld ook diclofenac. De gemene deler van NSAID is dat het ontstekingsremmend werkt. Daarnaast zijn er nog de opioïden (waar bijvoorbeeld morfine onder valt), maar die kun je alleen op recept verkrijgen bij de apotheek.

Aspirine of paracetamol

Het advies is om bij lichte pijn altijd te starten met een paracetamol. Dus niet bij een klein beetje hoofdpijn meteen twee ibuprofen naar binnen gooien, maar eerst proberen of het minder wordt met een paracetamol. Deze pillen geven namelijk veel minder bijwerkingen dan een NSAID. Als je iets uit die laatste categorie neemt, kun je te maken krijgen met maag- en darmklachten. Bovendien is het voor mensen met hart- en vaatziekten of nierproblemen sowieso aan te raden om zuinig te zijn met NSAID’s en bij twijfel advies in te winnen van je huisarts.

Overigens worden de ‘ouderwetse aspirine’ en de paracetamol nog wel eens door elkaar gehaald. Apotheker Jeroen van de Pol zei tegen AD: ‘Aspirine is als pijnstiller achterhaald en vervangen door voornamelijk paracetamol. Aspirine behoort tot de groep NSAID’s en heeft dezelfde bijwerkingen. Wel wordt ‘ie nog steeds ingezet als bloedverdunner bij hart- en vaatziekten.’ Kortom: een aspirientje is tegenwoordig gewoon een paracetamol.

NSAID pijnstillers

Als paracetamol niet werkt, kun je gaan voor een van de pillen uit de NSAID-categorie. Bovendien kun je, zo staat beschreven op Thuisarts, een paracetamol combineren met een NSAID. Veel mensen slikken bijvoorbeeld bij stevige hoofdpijn twee paracetamol en een ibuprofen (dát en een sloot koffie is overigens ook het beste middel tegen een kater #persoonlijkadvies). Er zijn drie soorten NSAID’s.

Ibruprofen

Een ibuprofen werkt ontstekingsremmend, pijnstillend en koortsverlagend. Je kunt dit inzetten als er sprake is van een ontsteking; gewrichtspijn of bij een blessure, bijvoorbeeld. Maar ook bij migraine, hoofdpijn en menstruatieklachten werkt een ibuprofen vaak net water beter dan een paracetamol.

Diclofenac en naproxen

Ook de pijnstillers diclofenac en naproxen kun je inzetten als ontstekingsremmer, pijnstiller en koortsverlager. Je kunt ze dus slikken bij dezelfde pijntjes als waarvoor je een ibuprofen zou nemen. Toch is er een groot verschil: diclofenac en naproxen werken sneller én langer dan een ibuprofen, maar daar komen helaas ook meer bijwerkingen bij kijken. Een arts kan je informeren over welke van de twee voor jou het beste is. Over het algemeen geldt: diclofenac geeft minder kans op maag-darmproblemen en meer op hart- en vaatziekten en bij naproxen is dat andersom.

