Wandel je slank: zóveel stappen moet je per dag zetten om af te vallen 

Het is geen verrassing: door de beperkende coronamaatregelen, zijn we massaal gaan wandelen in 2020. Met het nieuwe jaar – met weinig versoepelingen – in het vooruitzicht, zijn die wandelschoenen nog langer niet opgeruimd. Wij vroegen ons af: hoeveel stappen moeten we zetten om die coronakilo’s eraf te wandelen?

Je kent het vast wel: de 10.000 stappen challenge. Deze hype is niet zomaar ontstaan. De Japanse arts Yoshiro Hatano onderzocht in de jaren ‘60 de relatie tussen bewegen en gezondheid. Hij toonde aan dat een mens gemiddeld 6.000 stappen per dag zet, maar dat het er 10.000 zouden moeten zijn om een gezond leven te leiden. Een half uurtje naast de dagelijkse 6.000 stappen was de oplossing.

Uit een ander onderzoek blijkt ook dat 10.000 stappen de norm is: zij lieten 30 mensen met overgewicht, 12 weken lang 10.000 stappen per dag zetten. Na die 12 weken waren de proefpersonen aanzienlijk afgevallen maar, ook gingen ze er mentaal op vooruit.

Streefgetal

Dat 10.000 stappen per dag voor velen succesvol is, betekent niet dat jij ook gelijk als een gek moet gaan wandelen. Die 10.000 stappen zijn slechts een streven. Uit verschillende studies is gebleken dat mensen ook gezonde resultaten boeken tussen de 4000 en 18.000 stappen per dag. Wil je echt afvallen, probeer dan zo dicht mogelijk bij die 10.000 stappen te komen. Beweeg je niet zoveel op een dag? Dan is de kans groot dat het aantal te behalen stappen, te veel is voor je. Bouw je wandelschema dus op zodat je geleidelijk het streefgetal behaald.

Let’s talk calories

Een volwassen persoon verbrandt zo’n 100 calorieën per 2000 stappen. Met 10.000 stappen per dag, zou je dus 500 calorieën verbranden. Hou in je achterhoofd dat het aantal calorieën voor ieder persoon anders zal zijn. Hoeveel je verbrandt, heeft namelijk te maken met je looptempo, gewicht, vetpercentage, geslacht en leeftijd. Hoe sneller je loopt, hoe meer calorieën je verbrandt. Heb je geen tijd om een half uur per dag te wandelen, dan kun je ook gaan hardlopen. Let er wel op dat je met de juiste technieken loopt, je wil niet geblesseerd raken.

Voeding

Naast dagelijkse beweging, is voeding een belangrijke factor als het gaat om afvallen. Als er meer calorieën ingaan dan eruit, hebben je wandelingen weinig zin en dat zou zonde zijn. Het betekent niet dat je een naast het wandelen een dieet moet volgen, maar wel dat je je voeding- en beweging schema in balans houdt. Staar je vooral niet blind op de cijfers, want afvallen wordt er zo niet leuker op.

Tekst: Isabel Ribbink | Beeld: iStock