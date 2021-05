Uit onderzoek van het UMC Utrecht blijkt dat zwangere vrouwen die corona krijgen, veel vaker op de intensive care belanden dan vrouwen met dezelfde leeftijd die niet zwanger zijn. Daarnaast krijgen zwangere vrouwen met corona vaker te maken met keizersneden en inleidingen.

Tussen maart 2020 en augustus 2020 werd in Nederland bij 376 zwangere vrouwen corona geconstateerd. Van hen hadden er 62 zulke ernstige klachten dat ze in het ziekenhuis werden opgenomen. Van die 62 verslechterde de toestand zodanig dat 6 vrouwen naar de ic en 9 vrouwen naar obstetrische high care (een ic voor zwangere vrouwen) moesten.

Heftigere reactie

Dat betekent dat van alle zwangere vrouwen 4 procent wordt opgenomen op de ic. Ter vergelijking: onder Nederlandse vrouwen die niet zwanger zijn en corona krijgen, ligt dat percentage op 0,6. Héél verrassend is dat niet: artsen weten al langer dat zwangere vrouwen vaak ook heftiger reageren op een virusinfectie. Groot verschil is echter dat de gevolgen van een coronabesmetting wel een flink stuk zwaarder kunnen uitpakken dan een gemiddelde griep.

Keizersnee

Van de in totaal 9000 zwangere vrouwen met corona 10 op hun buik beademd en hebben er vier aan de hartlongmachine gelegen. Hoogleraar verloskunde Kitty Bloemenkamp van het UMC legt uit dat ze vrouwen die verder zijn dan de 28 weken dan meestal per keizersnee laten bevallen. ‘De hoogte van de baarmoeder zorgt er namelijk voor dat de ademhalingsspier omhoog gaat en dat werkt letterlijk op de longen. Als de baby eruit is, kun je beter ademen’, zegt ze tegenover RTL Nieuws.

Te vroeg geboren

Daardoor kwamen keizersneden en inleidingen ook vaker voor onder zwangere vrouwen met corona. ‘Je hebt met twee mensen te maken die allebei last kunnen krijgen van het coronavirus. Als moeder word je ziek en baby’s hebben er ook last van als ze te vroeg worden geboren. Voor de moeder is de keizersnee bovendien een grote operatie’, zegt Bloemenkamp.

Kortom: wees bij zwangere vriendinnen extra voorzichtig.

Bron: RTL Nieuws | Beeld: Getty