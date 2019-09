Zweeds hapje: deze priester is hot op Instagram

Hij is er zelf van geschrokken: in een paar weken tijd sprokkelde een Zweedse priester 126 duizend volgers bij elkaar op Instagram. De aantrekkelijke baardemans, of ‘crossfitpriest’ zoals hij zichzelf op het sociale medium noemt, plaatst foto’s van zijn appetijtelijke uiterlijk (weliswaar met priesterboordje in beeld), en zijn goddelijke lijf terwijl hij aan wat gewichten trekt. En dat is, ze moeten het hierboven ook geweten hebben, een gouden combinatie.

De laatste update is er een waar de Zweedse priester uit de doeken doet dat hij schrikt van de hoeveelheid aandacht die er is voor zijn persoon, terwijl hij het account startte om over God in gesprek te komen en te inspireren je lichaam gezond te houden.

Wel lief zijn

De mooiboy van God vertelt verder dat hij alle commentaren die hij niet kan lezen omdat ze in een taal zijn die hij niet spreekt, zal verwijderen omdat hij zijn account schoon wil houden van hatelijke, seksueel getinte en respectloze opmerkingen. Totdat hij al dat soort comments heeft verwijderd is de reactiemogelijkheid uitgeschakeld.

Slim?

Helpt het de kerk nou, dat een priester zoveel volgelingen aan zich weet te binden? Dat is te betwijfelen, vertelt cultuurtheoloog Frank Bosman aan EditieNL: ‘Het laat zien dat werken voor de kerk niet iets is voor domme, sociaal gehandicapte mensen, maar dat het kennelijk ook normale en enthousiaste mensen kan aantrekken. Dat is positieve image building voor de kerk als instituut. Maar mensen kunnen ook denken: die meneer moet zich toch vooral met kerkzaken bezighouden, waarom is hij bezig met andere zaken? Dergelijke priesters moeten opletten dat ze binnen hun eigen kerkgemeenschap voor vol worden aangezien.’

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Oskar (@crossfitpriest) op 18 Aug 2019 om 12:01 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Oskar (@crossfitpriest) op 30 Aug 2019 om 11:19 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Oskar (@crossfitpriest) op 10 Jul 2019 om 4:14 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Oskar (@crossfitpriest) op 9 Jun 2019 om 6:57 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Oskar (@crossfitpriest) op 18 Jul 2019 om 9:02 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Oskar (@crossfitpriest) op 22 Aug 2019 om 8:33 (PDT)

Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Oskar (@crossfitpriest) op 27 Apr 2018 om 1:16 (PDT)

Bron: EditieNL | Beeld: Instagram, Unsplash

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.