Je tanden poetsen, hoe vaak doe je dat eigenlijk? In ieder geval één keer (mogen we hopen), twee keer – als je na je Binge-sessie niet direct je bed inrolt – en drie keer wanneer je met de lunch een broodje tonijnsalade hebt gegeten. Toch? Enfin, ooit gedacht dat een goede mondhygiëne kan helpen om het risico op hartfalen te verminderen? Waarschijnlijk niet, maar een recent onderzoek toont het verband aan.

Wetenschappers in Zuid-Korea onderzochten het verband tussen mondhygiëne (hoe vaak poets je je tanden?) en hartproblemen. De studie onderzocht 161.000 mensen tussen de 40 en 79 jaar oud. Deze deelnemers hadden tussen 2003 en 2004 een routinecontrole. De follow-up vond tien jaar later plaats. En wat blijkt? Ongeveer vijf procent van hen heeft hartfalen en drie procent heeft atriumfibrilleren (veroorzaakt een onregelmatige hartslag).

Drie keer per dag je tanden poetsen

De wetenschappers vergeleken ook de resultaten van mensen die drie keer of meer per dag hun tandenpoetsen. En wat blijkt? Het risico voor hartfalen is 12 procent lager (!) en voor atriumfibrilleren is het risico 10 procent lager.

Vaker je tandenpoetsen zou het aantal bacteriën tussen je tanden en je tandvlees verminderen, waardoor deze niet in je bloedbaan terechtkomen. Dat wordt vaker – drie keer per dag – poetsen.

P.s. Het is ook goed om regelmatig de tandenborstel te checken op slijtage. Zo lang de haren nog redelijk recht staan en je de individuele haartjes nog kunt onderscheiden, kun je de borstel nog gebruiken. Zodra de haren verder uitwijken dan de steel van de borstel breed is, moet de borstel worden vervangen. Bij de één is dat sneller dan bij de ander. Checken dus!