Here we go again! 4x zó voorkom je wintertenen 

Wintertenen, niemand wil het! Het tintelt (vooral onder de warme douche), jeukt en ziet er niet uit: je tenen zijn rood of soms zelfs paars. Jammer genoeg heeft menig mens er last van en – als je helemaal de sjaak bent – heb je óók winterhanden. Hamvraag: wat kun je eraan doen?

Allereerst: voorkomen is altijd beter dan genezen. Ook in deze. Om je direct uit je droom te helpen: als je er gevoelig voor bent (en er elke winter last van hebt, behalve die ene keer dat je de feestdagen vierde op Bali), kun je het nooit helemaal voorkomen. Maar je kunt wél stappen ondernemen om de klachten te verminderen en een poging doen om het voortaan tegen te gaan. Luister en huiver!

Tip 1: Warm houden die tenen en handen

Zorg dat je handen en voeten warm blijven, door altijd dikke sokken te dragen. Better yet: pantoffels in de vorm van Uggs. Dit klinkt misschien logisch, maar het is echt belangrijk. Zo kan je bijvoorbeeld het beste koude ruimtes vermijden. Ga je buiten de kou in? Trek dan vooral warme schoenen én warme sokken aan. Die beschermen je tegen de kou en dus tegen wintertenen. Bewegen helpt ook, wandelingen it is!

Tip 2: Zorg dat je je tenen en handen niet afknelt

Zorg ervoor dat je isolerende, ademende en niet-knellende kleding draagt. Zo hou je je gehele lichaam warm. Wanneer je last hebt van wintertenen raden moet je altijd goed je voeten afdrogen na het douchen. En: draag geen kunststof sokken. Óók belangrijk dat je niet-knellend (dus: niet te kleine!) en goed ademende schoenen draagt.

Tip 3: Smeren, smeren, smeren

Ben je al te laat en heb je symptomen zoals pijn en jeuk? Koop dan een grote pot Vaseline of voetenzalf (of: voedende handcrème, in het geval van winterhanden) en begin met smeren, smeren en nog eens smeren. Invetten kan verzachtend werken. Een massage – hallo partner, help je effe? – kan ook de pijn verlichten. Heb je wondjes? Dan moet je die ontsmetten. En krabben? Doe. Het. Niet. Dan gaat je huid alleen maar meer irriteren.

Tip 4: Vraag ’t de huisarts

Tot slot: houden de wintertenen (en winterhanden) aan? Breng een bezoekje aan je huisarts. Hij of zij kan je vast verder helpen. Side note: er is geen bewezen medicatie die helpt tegen wintertenen, maar wie weet heeft de huisarts toch nóg extra tips.

