We weten allemaal dat yoga goed voor je is: je wordt er relaxed, lening én sterker van. Maar welke vormen van yoga (geit-yoga ring a bell?) zijn er allemaal? Om verwarring te voorkomen, dit zijn de vijf yoga-types die men het meest beoefent. Misschien zit er iets voor jou bij!

Vinyasa Flow yoga

Vinyasa Flow lessen zijn gericht om op een vlotte en creatieve manier, verschillende yogabewegingen met elkaar te verbinden. Goed om te weten: het focussen op je ademhaling is een belangrijk onderdeel is.

Hatha Yoga

Hatha yoga is een algemene term die verwijst naar elk type yoga dat fysieke houdingen instrueert. Wanneer een les als ‘Hatha’ wordt gelabeld, betekent dit over het algemeen dat je een mooie, zachte inleiding krijgt tot alle klassieke yogahoudingen. Je focust je hier op balans, houding en ademhaling.

Power Yoga

Power Yoga is een energieke variant van yoga, met heel veel beweging. De lessen zijn vaak upbeat (inclusief een lekkere beat op de achtergrond. Twee woorden: heet en zweterig. Een soort yoga-meets-disco, perfect voor uitbundige yogi.

Bikram Yoga

Bikram Yoga is een 60 of 90 minuten durende les, in een verhitte ruimte. De temperaturen lopen op van 28 graden tot en met 40+ graden. Hot, hot, hot. De volgorde van de oefeningen is ontworpen om je interne organen, aderen en spieren alles te geven wat ze nodig hebben om een optimale gezondheid en functie te behouden.

Yin Yoga

Deze stijl draait allemaal om het vinden van rust en het ‘afkoelen’ van je lichaam. De yoga heeft een traag tempo, waarbij houdingen gedurende een langere periode worden aangehouden. Fysiek gezien is deze soort gericht op het vergroten van je flexibiliteit. Daarnaast komt je geest ook meer tot rust. Ideaal voor beginners.

