6 dingen die je moet weten voordat je met de pil stopt

Of je nu zwanger wil worden of graag wil overstappen op een alternatief anticonceptiemiddel: wat de reden ook is om te stoppen met de pil, het is alleen maar natuurlijk dat je lichaam zich zal moeten aanpassen. Dit mag je verwachten wanneer je niet langer de anticonceptiepil neemt.

1. Je menstruatiecyclus zal zich automatisch normaliseren

Flashback naar het maandelijkse ‘feestje’ vóórdat je aan de pil ging. Het was intenser en minder regelmatig, en dat is ook hoe je menstruatie opnieuw zal zijn zodra je stopt met het innemen van de pil.

2. Je acne kan terugkomen

Een van de verrassende voordelen van de pil is dat het acne kan doen verdwijnen wanneer je er last van hebt. Dit komt voornamelijk door het oestrogeen dat de pil bevat. Oestrogeen houdt namelijk androgene hormonen – hormonen die puistjes veroorzaken – tegen. Als je last had van acne vóór je de pil nam, wees dan niet verrast als je straks in de spiegel kijkt en enkele puistjes ontdekt.

3. Je gewicht zou stabiel moeten blijven

Ook al reageert iedereen anders op de pil, als je niet aankwam toen je met de pil startte, zou je ook niet mogen bijkomen nu je ermee stopt.

4. Sommige PMS-symptomen kunnen terugkeren

Krampen, hoofdpijn, gevoelige borsten, rugpijn… Als deze klachten als sneeuw voor de zon verdwenen zodra je aan de pil ging, is de kans groot dat ze terugkeren wanneer je ermee stopt. Het goede nieuws is dat wanneer je al lang de anticonceptiepil nam, je PMS-symptomen minder erg zullen zijn dan wanneer je jonger was.

5. Het kan een positief effect hebben op je libido

Als je een verschil merkte in je libido wanneer je met de pil begon, kan het zijn dat je opnieuw meer zin krijgt in seks zodra je ermee stopt. Hoera!

6. Je bent niet langer beschermd tegen een zwangerschap

‘Ja, duh’, denk je nu ongetwijfeld. Toch is het niet onbelangrijk dit te vermelden. Als je stopt met de pil en niet meteen een gezin wil starten, neem dan voorzorgsmaatregelen.

