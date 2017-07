Allemaal een perfecte poes: aantal schaamlipcorrecties met 45 procent gestegen

Tegenwoordig hebben vrouwen veel over voor een perfecte poes. Zoveel dat ze er in grote getale voor onder het mes gaan. Het aantal schaamlipcorrecties is in 2016 wereldwijd met maar liefst 45 procent gestegen.

De nieuwe cijfers blijken uit een onderzoek van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery. Hiervoor werden 35.000 artsen in 106 landen ondervraagd. Het gaat specifiek om een verkleining van de binnenste schaamlippen. Door de grote stijging is de schaamlipcorrectie op dit moment de snelst groeiende cosmetische ingreep. Borstvergrotingen zijn nog steeds het populairst.

Invloed van ontharen

Waarom moet het er down under allemaal zo perfect uitzien? Mogelijk speelt de invloed van social media mee, denkt Ali Pirayesh, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van Plastisch Chirurgen en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie. ‘Ook zien we de laatste jaren de trend dat steeds meer vrouwen hun vaginale gebied laten ontharen. Daardoor kan het vrouwen ineens meer opvallen hoe ze er ‘daaronder’ uitzien,’ vertelt hij aan NU.nl.

Jonge flamoes

Daarnaast waait er een vaginaverjongingstrend over vanuit de Verenigde Staten. Hierbij wordt niet alleen gesleuteld aan de schaamlippen, maar ook aan de vagina zelf. ‘Daar komen gemakkelijker complicaties bij kijken, dus wij zijn daarin wel wat terughoudend en vragen ons altijd eerst af of iemand er baat bij heeft,’ aldus Pirayesh. Hij laat weten dat er in Nederland echter geen explosieve groei van het aantal schaamlipcorrecties te zien is.

Bron NU.nl, The Independent | Beeld Floor-Anne Gramsma