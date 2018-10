Artsen pleiten voor erkenning van ‘leefstijlziekten’: lijd jij er ook aan?

We gaan even een halve eeuw terug in de tijd: het merendeel van de ziektes werd toen veroorzaakt door infecties. Wat volgde was meer onderzoek, betere geneeskunde en enorme stappen in de technologie. Het resultaat: niet infecties maar diabetes type 2, obesitas, burn-out, overspannenheid en hart- en vaatziekten nemen het grootste deel van de ziektenlast voor hun rekening. Oftewel: ‘leefstijlziekten’ staan op nummer één.

Met leefstijlziekten worden ziektes bedoeld die zijn te genezen door meer beweging en gezondere voeding. Medicijnen? Die zijn niet nodig. Dat is de strekking van het Manifest voor Leefstijlgeneeskunde, dat vorige week werd ingediend bij minister Bruins van Medische Zorg. In dit manifest – ondertekend door meer dan tweeduizend mensen – wordt gepleit voor een fundamentele omslag in de gezondheidszorg. Volgens de pleiters zou er meer onderzoek moeten worden gedaan naar de genezende kracht van zaken als slaap, stressvermindering, beweging en voeding. Probleem: medisch onderzoek is vrijwel volledig geprivatiseerd, waardoor de kracht van marktwerking geldt. En tja, aan een half uur wandelen per dag is nu eenmaal niet veel te verdienen.

Het beest in ons is niet te temmen

Leefstijlziektes zijn dus het ondergeschoven kindje in de medische wereld. Dat komt ook omdat een dergelijke ziekte wordt gezien als een probleem van het individu. Ziek? Dan had je maar niet zo veel moeten werken/roken/drinken/eten/stilzitten/piekeren/wakker liggen. Volgens Wilma de Rek, schrijfster van het boek Leef als een beest, zijn leefstijlziekten geen probleem van het individu, maar van onze hele soort: de homo sapiens, de mens. We hebben ons laten inhalen door de technologie, waardoor het beest in ons (bewegings-)ruimte te kort komt. ‘De omgeving stimuleert ons te zitten in plaats van te lopen, te rijden in plaats van te rennen, te bunkeren in plaats van te lijnen, te waken in plaats van te slapen,’ schrijft ze in de Volkskrant.

‘We zijn gebouwd op schaarste, maar we leven in overvloed. je zuinig moet zijn met je energie en dat je derhalve alleen moet rennen als dat een doel dient. En heel lang diende rennen ook een doel; mensen begaven zich van de ene plek naar de andere om aan hun voedsel te komen. Ze liepen kilometers op een dag, zonder stappenteller, niet voor de lol maar omdat het moest. Hun gevoel sloot prima aan bij de omstandigheden waarin ze leefden.’ Dat is nu wel anders. Wat vind jij van het pleidooi voor leefstijlziekten?

Het gehele artikel ‘Burn-out, stress en overgewicht: waarom deze tijd tot ziekten leidt’ van Wilma de Rek voor de Volkskrant wordt enorm veel gedeeld op sociale media. Benieuwd naar haar essay met bijzondere voorbeelden? Je kunt het hier lezen.

Bron: de Volkskrant | beeld: iStock