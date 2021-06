Bikinitrend: op deze manieren kun je jouw touwtjesbikini dragen

Het heeft even geduurd, maar eindelijk kunnen we onze bikini’s weer uit de kast trekken. Wist je dat je die touwtjesbikini – die je waarschijnlijk al eeuwen in je kast hebt liggen – op ontzettend veel verschillende manieren kunt dragen?

We schreven al over de bikinitrend waarbij je die touwtjesbikini omgekeerd aantrekt. Zo spotten we al verschillende influencers zoals Rianne Meijer en Vivian Hoorn met de omgekeerde bikini. Maar, die touwtjesbikini heeft nog véél meer mogelijkheden!

Touwtjes trend

Eindeloze combinatiemogelijkheden dus! Het vergt misschien wat tijd en skills – af en toe die vervelende touwtjes uit de knup halen, bijvoorbeeld – maar, je zal wel de show stelen op het strand (als je dat al niet deed). Deze bikini babes gingen je al voor:

Bron: TikTok, Instagram | Beeld: Pexels

