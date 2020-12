Niet beschamend

‘Tampons zijn te lang ondergesneeuwd. Tot op de dag van vandaag scheppen grote merken op over de zogeheten silent wrappers, waarmee het niet te zien is wat er in het doosje zit. Waarom? Het is geen schande om een ​​tamponwikkel te laten ritselen in het naastgelegen hokje. Menstruatie is niet beschamend. Het is een normaal, natuurlijk onderdeel van het leven’, aldus Celia Pool, medeoprichter van Dame. ‘Niemand kijkt gek op als ze een tissue aan de zijkant van de bus zien, en dat zou hetzelfde moeten zijn voor een tampon.’

Cool

De oprichters hopen met deze reclame de ogen van de Britten te openen, en daarmee menstruaties te normaliseren. En het, naar eigen zeggen, zelfs ‘cool’ te maken. Ze hopen dan ook voornamelijk ouders en verzorgers aan te spreken, want zij zouden volgens hen veel verschil kunnen maken. ‘Als elke ouder en verzorger zo nonchalant en cool waren over menstruaties, zou menstruatieschaamte in één generatie zijn uitgeroeid.’