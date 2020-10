De kans dat je corona oploopt via je telefoon is héél erg klein

Afgelopen week kwam een alarmerend Australisch onderzoek naar buiten. Wetenschappers ontdekten dat het virus veel langer doorleeft op oppervlaktes dan voorheen werd gedacht. Veel media berichtten dat het virus op je telefoon tot wel 28 dagen overleeft.

Niet bepaald geruststellend nieuws dus. Toch is de kans dat je corona krijgt omdat het virus op je telefoon landde, niet groot. Of zeg gerust: nihil.

Grootste risico

Dat zegt Dean Winslow, infectiearts aan de Stanford University. Het onderzoek zou er toe moeten leiden dat we bewuster zijn van wat we met onze handen doen. Niet steeds met je handen aan je gezicht zitten zijn we een beetje vergeten, maar is nog steeds een relevant advies. Winslow wil niet zeggen dat je nooit ziek wordt via een besmet oppervlak, maar vindt ook niet dat mensen zich daar overmatig zorgen om moeten maken. “Houd in gedachten dat het grootste risico nog altijd een binnenruimte is en verspreiding via uitgeademde druppels plaatsvindt.”

Die druppels verspreiden zich door niezen, hoesten, zingen, praten en ademen. Hoe slechter de plek geventileerd is en hoe dichter bij je bij de ander bent, des te groter het risico. Met andere woorden: een drukke plek is veel riskanter dan een telefoon. “Bijna alle super spreader-events vonden plaats in een binnenruimte.”

Worst case scenario

Daarmee wil hij het onderzoek van zijn Australische collega’s niet teniet doen. “Maar ze zijn hier uitgegaan van het worst case scenario. Heel simpel gezegd hebben de onderzoekers een hoge concentratie van het virus op het oppervlakte aangebracht. In die kunstmatige setting is de concentratie waarschijnlijk veel hoger dan hoe die in werkelijkheid op spullen is.”

Winslow legt verder uit dat onderzoekers uitgaan van de hoeveelheid virus die je normaal gesproken treft als je een uitstrijkje neemt uit de neus of keel van een besmet persoon. In dat model gaan ze er dus vanuit dat de hoeveelheid die je vindt op een telefoon (of een winkelmandje, of een deurklink) net zoveel is als de hoeveelheid virus op zo’n wattenstaafje.

Handen wassen, handen wassen

In de echte wereld gaat het mis als een besmet persoon z’n mondkapje niet (correct) draagt, waardoor misschien een paar besmette druppels op het touchscreen van de zelfscankassa belanden. Dat is natuurlijk veel minder virus dan wanneer je uit gaat van de de concentratie die op een besmet wattenstaafje zit. In het onderzoek was ook geen UV-licht aanwezig. In de buitenlucht is de kans op besmetting mede dankzij UV-licht een stuk kleiner.

Het is en blijft dus van groot belang om je handen vaak te wassen. Bang zijn dat je corona krijgt door je telefoon, is volgens de infectiedeskundige niet nodig. In plaats daarvan doe je er beter aan om drukke binnenruimtes zoveel mogelijk te vermijden – vooral nu het kouder wordt.

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.