De hittegolf is bijna voorbij: wordt het al herfst of blijft het nog zomer?

The summer is magic. Jazeker, want de hittegolf is dinsdag voorbij (yes!). Het KNMI heeft code oranje (extreme hitte) alvast ingetrokken. Het kwik zal dus niet meer stijgen tot boven de 35 graden. Maar betekent dit dat de herfst zijn intrede doet?

Nog wel warm

Dat nog niet. Het blijft nog wel warm, maar niet meer standje hittegolf. Wel is er volgens het KNMI sprake van een ‘langzame afkoeling’. De komende dagen is het niet meer tropisch. Vannacht moeten we nog één keer doorbijten. Dan volgt de laatste echt zwoele nacht. Tip: neem voor het slapengaan een warme douche om af te koelen. En vanaf morgen slapen we weer als een roosje. Dan koelt het ’s nachts namelijk af tot onder de 20 graden.

Finito hittegolf

Vandaag (donderdag) is het in ons kikkerlandje 28 tot maximaal 32 graden. Vrijdag zakt dit van 24 tot maximaal 28 graden. Deze temperaturen blijven in het weekend hetzelfde. Maandag gaan we nog een standje lager: dan is het 24 tot 26 graden. En dan is het dinsdag eindelijk finito hittegolf. Overigens kan de paraplu tevoorschijn worden getoverd. Het gaat dan namelijk op verschillende plekken in Nederland regenen.

Vijfde hittegolf in twee jaar

De extreme hitte begon woensdag en werd zondag officieel gedoopt tot hittegolf. Toen was het vijf dagen achter elkaar warmer dan 25 graden. Ook tikte de thermometer drie dagen achter elkaar 30 graden aan. Het is de vijfde hittegolf in twee jaar tijd. Wist je trouwens dat het in augustus normaal gesproken 22 tot 25 graden is? Daar zijn we maar mooi flink bovenuit gepiept.

