Door de Kardashians willen we massaal grote, ronde billen. Om dit te bereiken staan we soms uren in de sportschool te squatten, springen en te zweten. Ook operaties om die gewenste Kardashian-bil te krijgen, worden steeds populairder. Maar, deze operaties zijn eigenlijk hartstikke gevaarlijk.

BBL

De BBL staat voor Brazilian Butt Lift: een operatie waarbij vet uit verschillende delen van het lichaam wordt verwijderd en vervolgens in de billen wordt geïnjecteerd. Het is de snelst groeiende cosmetische operatie ter wereld. Volgens een recent onderzoek van de International Society of Aesthetic Plastic Surgery is het aantal uitgevoerde bil liften sinds 2015 wereldwijd met 77,6% gestegen. De populariteit heeft de BBL vooral te danken aan Kim Kardashian, Jennifer Lopez en Nicki Minaj, meldt Dr. Mark Mofid, een Amerikaanse BBL-chirurg.

Dodelijke afloop

Maar, die populaire BBL is niet zonder enige risico’s. Mofid publiceerde in 2017 namelijk een artikel in de Aesthetic Surgery Journal waaruit bleek dat 3% van de 692 chirurgen die hij had ondervraagd, de dood van een patiënt had meegemaakt na het uitvoeren van de operatie. In totaal resulteerde één op de 3.000 BBL’s in de dood, waardoor het ’s werelds gevaarlijkste cosmetische ingreep is.

Gevaar

De veiligste manier voor een BBL is 300cc per bil. Dit is ongeveer ter grootte van een coca cola blikje. Maar in Turkije – een populaire bestemming voor plastische chirurgie voor Europeanen – wordt soms wel 1000cc per bil geïnjecteerd. Hoe meer je injecteert, hoe fouter het kan gaan. Precies om deze reden sloeg de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) in 2018 al alarm. Zij onderzochten overleden patiënten en kwamen erachter dat er naast het ingespoten vet onder de huidoppervlakte, ook vet in en onder de bilspier werd gespoten. Hierdoor komt er vetweefsel in de bloedsomloop terecht, wat voor een fataal einde kan zorgen.

Moordtieten

Dionne Slagter zocht in haar documentaire Moordtieten uit wat de risico’s van haar borstimplantaten waren. Want ook deze brengen risico’s met zich mee. Na de release van deze docu zag het UMC hun wachttijden stijgen van drie maanden, naar zes maanden.

