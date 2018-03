Deze vrouw kleedt zich als de celebs, maar dan met ‘een maatje meer’

Ondanks dat we het zogenoemde ‘een maatje meer’ steeds meer omarmen, zien we in de enterainment- en modeindstrie nog steeds veel slanke dennen. Katie Sturino van the12ishstyle laat met haar Instagramaccount dan ook zien dat je met een size 12 of meer er ook gewoon heel erg leuk kan uitzien.

Je hoeft maar een populaire winkelketen in te lopen, of de maten lopen vaak niet verder dan een 40. En dat terwijl er zoveel vrouwen zijn die buiten de ‘gewone’ maten vallen. Katie vond het dan ook hoog tijd om de wereld te laten zien dat een outfit net zo leuk kan staan bij iemand met een maatje meer. En dus gaat ze regelmatig op pad om dezelfde outfit als een celebrity te shoppen.

Supersize the look

Op haar Instagram post ze dan ook een tal aan foto’s waarop ze precies dezelfde outfit als een Emma Roberts, Kendall Jenner of Meghan Markle aanheeft. Maar dan in een size 12. Met de hashtag #supersizethelook wil ze andere vrouwen dan ook duidelijk maken dat je ook als je wat meer rondingen hebt, er leuk uit kunt zien en kunt dragen wat je wilt. En dat je je nooit, maar dan ook echt nooit, hoeft te schamen, omdat je toevallig geen size zero hebt.

Als dat geen goede boodschap voor het weekend is…

Beeld: Instagram, iStock