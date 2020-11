Flirten, huilen, kijken: je ogen hebben veel functies. Maar wist je dat de kleur van je ogen ook van alles vertellen over jou als persoon? Wij zetten een aantal opvallende uitkomsten voor je op een rijtje.

Ziekten

Uiteraard kun je niet aan de kleur van je ogen aflezen of je gezond of ongezond bent. Maar er zijn studies die oogkleuren koppelen aan risico’s op ziekten. Zo blijkt uit dit onderzoek bijvoorbeeld dat vitiligo vaker voorkomt bij mensen met bruine ogen en dat mensen met lichte ogen vaak gevoeliger zijn voor de zon. Uit een ander onderzoek blijkt dat mensen met blauwe ogen meer kans hebben op diabetes type 1.

Snel reactievermogen

Als je een snel reactievermogen hebt, is de kans groot dat jij het leven ziet door bruine kijkers. Dat komt door het stofje melanine; hoe meer daarvan aanwezig is, hoe donkerder de ogen én hoe sneller de hersenen werken.

Blauwe ogen familie

In 2008 werd op de Universiteit van Kopenhagen al ontdekt dat we ooit allemaal bruine ogen hadden. ‘Een genetische mutatie die het OCA2-gen in onze chromosomen beïnvloedde, resulteerde in het creëren van een ‘switch’, die letterlijk de mogelijkheid om bruine ogen te produceren uitschakelde’, zo blijkt uit het onderzoek. Kortom: iedereen met blauwe ogen is genetisch verbonden met dezelfde voorvader. Een reusachtige familie, dus.

Pijn

Bizar, maar waar; mensen met lichte ogen blijken een hogere pijngrens te hebben dan mensen met donkere ogen. Dat blijkt uit een studie van 2014 waarbij werd gekeken naar de pijn tijdens een bevalling van 58 vrouwen.

Betrouwbaar & competitief

Heb jij lichte ogen en ben je heel competitief? Dan komt dat overeen met wat deze Australische onderzoekers hebben uitgezocht. Mensen met bruine doppen worden door anderen eerder als betrouwbaar gezien, zo blijkt uit hetzelfde onderzoek. Maar dit lag niet alleen aan de oogkleur, ook de gezichtskenmerken hadden daarmee te maken.

