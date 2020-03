Dít is het eerste land ter wereld dat gratis tampons en maandverband gaat aanbieden

Laten we met zijn allen spontaan naar Schotland verhuizen, want Schotland zal het allereerste land ter wereld zijn die vrouwen gratis maandverband en tampons gaat aanbieden.

Wie de Schotse vrouwen voor deze nieuwe wetgeving kunnen bedanken, is Politicus Monica Lennon. Monica diende het wetsvoorstel in nadat uit een enquête bleek dat een kwart van de jonge vrouwen in Schotland kampt met menstruatiearmoede. Yes er is goed nieuws, want het wetsvoorstel werd goedgekeurd door het parlement.

Studenten

Sinds 2018 bood het land al gratis tampons en maandverband aan studenten, maar nu wil het dus ook gratis menstruatieproducten geven aan alle vrouwen, Hallelujah!

Tampons en maandverband zullen onder deze nieuwe wet verspreid worden in openbare plekken, zoals sportclubs, buurthuizen, apotheken en ontmoetingscentra.

Nederland

Ook in Nederland heeft 10 procent van de vrouwen tussen 12 en 25 jaar te maken met menstruatiearmoede. In Nederland is echter nog geen sprake van een dergelijke regeling voor gratis menstruatieproducten.

