DIY: 4 simpele manieren om yoga te beoefenen voor drukke moeders

Drukke moeders luister effe! Ok, het lijkt soms onmogelijk, helemaal in de drukste maand van het jaar, om me-time in te plannen. VIVA’s Gina beaamt dat! ‘Ik heb mij al drie keer ingeschreven voor een yoga-les en ben precies nul keer geweest.’ Toch is self care ontzettend belangrijk en het komt zowel jezelf als de kids ten goede. Geen tijd om buitenshuis een yogaklasje te volgen?

VIVA verklapt: vier ideeën om thuis yoga te beoefenen, speciaal voor drukke moeders.

Bright side? Je hoeft er niet voor naar buiten (lees: de kou en de regen te trotseren op je fiets). Plus: het pas ook nog eens in je drukke moeder schema. Dankzij deze manieren kun jij thuis lekker je yoga oefeningen blijven doen. Lees en huiver!

Ademhaling

Om yoga te beoefenen hoef je niet meteen te denken aan de meest ingewikkelde poses. Je ademhaling is namelijk ook een belangrijk onderdeel van yoga. Je kan er echt door ontspannen en het geeft rust in je hoofd. Dit kun je natuurlijk overal doen, zolang je je er maar even echt bewust van bent.

Dat kan ‘s ochtends in bed, maar je kunt ook 5 minuten in een andere ruimte gaan staan om even rustig in en uit te ademen. Je kunt dit zelfs doen tijdens het voeden of koken. Focus je op je ademhaling, dus echt het in -en uitademen. Adem langzaam in, blaas langzaam uit. Als het even lukt, probeer drie keer per dag een ademhaling-momentje in te lassen.

Speel op de grond met je kids

Spelen (of stoeien) op de grond samen met je kinderen is ook een goed idee. Je kunt daarbij makkelijk in een yogapose gaan zitten, bijvoorbeeld in de Virasana houding.

Ook als je een baby hebt die op de grond ligt, kun je er naast gaan liggen. Rol mee op je buik en stretch je rug maar even lekker uit. Terwijl je je kleintje aandacht geeft, doe je dus meteen wat yoga oefeningen voor jezelf. Als dat niet efficiënt is.

Mediteren in de ochtend

Je kunt het beste in de ochtend te mediteren en dat is vooral handig als je koters nog op bed liggen. Als je 20 minuten voordat zij wakker worden wat tijd voor jezelf pakt, zal dat je wonderbaarlijk veel goed doen. Spring daarna lekker de douche in en je bent fris om aan de dag te beginnen.

Zijn je kids al wat ouder? Dan kunnen jullie wellicht samen een momentje mediteren na school.

In de woonkamer

Je hoeft niet per se buitenshuis een klasje te doen, dat kan ook thuis in de woonkamer of op een andere plek in huis. Ook met kids in de buurt. Ken je al oefeningen? Handig, dan doe je die. Anders kun je ook een yoga app downloaden, zoals Daily Yoga, of video’s opzoeken op YouTube. Beoefen dit gewoon in huis, je kinderen kunnen lekker doorspelen of vinden het misschien wel grappig en interessant om mee te doen.

Bron: Famme.nl, beeld: iStock