7 goede redenen om iedere dag te beginnen met een glas water

Is koffie ’s ochtends het eerste waar je aan denkt? Dan wordt het misschien tijd je ochtendroutine een beetje te tweaken. Want een beter begin van de dag dan een glas water, bestaat er volgens de gezondheidsgoeroes (bijna) niet.

Dat veel water drinken goed is voor de mensch, wist je natuurlijk al. Maar wist je ook dat het slim is om de dag te beginnen met een groot glas water? Misschien ook allang, maar als dat niet het geval is: lees vooral even verder, want het brengt maar liefst zeven voordelen voor de gezondheid met zich mee. En wees gerust: na dat glas water kun je natuurlijk alsnog gewoon een sloot koffie achterover klokken.

Slecht nieuws voor snurkers

’s Nachts verlies je nogal wat vocht. Slecht nieuws voor snurkers en mouth-breathers: die verliezen nog meer vocht. Om dat een beetje goed te maken, maakt je lichaam het hormoon vasopressine aan. Dat hormoon zorgt ervoor dat je vocht vasthoudt terwijl je slaapt. Het hormoon werkt echter het hardst aan het einde van je slaap. Als je dus niet die acht uur per nacht kunt pakken, is de kans dat je uitgedroogd wakker wordt groter.

’s Ochtends meteen naar de H2O reiken zorgt dat je vochtbalans na zo’n nacht snel weer op peil komt. Goed, dan door naar die gezondheidsvoordelen. Dit zijn ze allemaal:

1. Het verbetert het metabolisme

Als je dag begint met pak ‘m beet 600 milliliter water, kun je je metabolisme tot wel 30% versnellen. Dat blijkt uit onderzoek dat werd gepubliceerd in de Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.Een glas water op een lege maag helpt je spijsvertering efficiënter te werken.

2. Verlicht maagzuur en spijsverteringsproblemen

Als je ’s ochtends begint met een glas water, spoelt dat water voedselresten weg die de avond daarvoor zijn blijven hangen in de slokdarm. Die kunnen weer omhoog gekomen zijn in je slaap. Het water kan ook zuur van je tanden spoelen.

3. Het kan nierstenen voorkomen

’s Ochtends beginnen met water is essentieel om substanties in je urine te verdunnen. Dat is belangrijk om nierstenen te voorkomen. Maar onthoud: volgens experts moet je zeker 3 liter water per dag binnenkrijgen om nierstenen echt af te wenden.

4. Het kan hoofdpijn voorkomen

We kennen allemaal die kloppende hoofdpijn die tegen je schedel lijkt te drukken. Vaak is dat een teken dat je te weinig hebt gedronken. Als je de dag begint met water, is de kans dat zo’n vorm van hoofdpijn gedurende de dag opduikt een stuk kleiner (mits je de hele dag goed blijft drinken).

5. Het voert gifstoffen af

Hoe vaak je plast, is natuurlijk afhankelijk van hoeveel je drinkt. Hoe meer je plast, hoe meer gifstoffen je afvoert. Zo simpel is het.

6. Het houdt je darmen in beweging

Een glas water op een lege maag reguleert de spijsvertering. Het brengt de darmen lekker in beweging, zodat je (met een beetje geluk) geen problemen hebt met een nummer twee in de ochtend.

7. Het kan voorkomen dat je ziek wordt

Goed blijven drinken is belangrijk als je grieperig bent, maar ook om te voorkomen dat je verkouden of grieperig wordt. Het is daarbij belangrijk dat de lymfeklieren goed gehydrateerd blijven. Dat glas water in de ochtend voorkomt verstopping en zorgt ervoor dat vocht goed wordt afgevoerd.

Bron: Pure wow. Beeld: iStock