Wat er met je vajayay gebeurt als je niet genoeg water drinkt

Water drinken: iedereen weet je per dag twee liter binnen moet krijgen, maar of we dat ook halen is dan weer een tweede. Het is soms namelijk verdomd lastig om je er aan te houden. Maar, goed voor je lijf is het wel. En ook goed voor je vajayjay. Want wat gebeurt er nou eigenlijk met je intieme zone wanneer je er te weinig van binnenkrijgt?

Eigenlijk heel simpel: net zoals met je huid kurkdroog wordt wanneer het niet genoeg gehydrateerd wordt, geldt dat uiteraard ook voor je zone down under. Jouw waterinname heeft namelijk wel degelijk een invloed op je vagina. Je wil immers niet dat zooitje daar beneden zo droog als een woestijn wordt, toch?

Infecties

Maar naast de ellende van een droge poes, liggen er ook andere ongemakken op de loer. Uitdroging kan namelijk zorgen voor jeuk, branderigheid en pijn, dat vervolgens weer kan zorgen voor een nare infectie. ‘Gist en bacteriële infecties kunnen optreden wanneer er een verstoring van de normale pH-balans wordt veroorzaakt. Dit kan dus het gevolg zijn van een gedehydrateerde huid in en rond de binnenkant van je vagina’, aldus Dr. Sherry A. Ross.

Zorg

En ondanks dat je misschien niet zo graag praat over je vajayjay, poes, punani, gleuf of welk ander woord je er ook voor wil geven: het is wel gewoon heel erg belangrijk om het de zorg te bieden die het nodig heeft. Dus, zit je vandaag nog niet op het minimum van twee liter? Ga dan als de sodemieter naar de keuken om een glas water te pakken en zorg dat je genoeg water binnenkrijgt!

Bron: Cosmopolitan UK | Beeld: iStock