Fake it till you make it! Met déze tips laat jij je borsten groter lijken

Borsten – we zijn er allemaal mee gezegend en je hebt ze in alle soorten en maten. Maar soms komt het nog wel eens voor dat een nét iets royalere buste ambieert. Wij hebben daarom de beste tips en tricks voor je op een rijtje gezet.

Fake it till you make it, tóch? Maar voordat we beginnen met de tips en tricks willen we graag nog even benadrukken dat alle soorten borsten mooi zijn! Of je nu kleine, grote, puntige of ronde hebt – elke boezem is mooi en uniek op zijn eigen manier. Vergeet dat nooit, ladies.

Tips en tricks

Maar goed, soms heb je een dag of avond waarop je de boezem iets voller wil doen lijken. Misschien heb je een date met die ene leuke lover of ga je naar een een belangrijke party waar je jezelf op je (tiet)best uit wilt laten zien. Wat de reden ook mag zijn, deze tips en tricks creëren nét dat beetje extra volume.

Make- up

Je kunt je borsten groter doen lijken met make- up. Ja, echt waar! Het enige wat je nodig hebt is een concealer en wat bronzer. Make -up is in dit geval een redmiddel bij uitstek! Door de borsten te contouren creëer je schaduw op de borsten waardoor ze optisch groter ogen. De bronzer zorgt voor een glow en extra lichtverschil (schaduw). Daardoor lijken die boezems ook weer wat groter! 😉

Masseren, wrijven en draaien

Het schijnt dat een massage wonderen doet. Dus laten we lekker met z’n alle wrijven, draaien en masseren! Als je iedere dag twee keer de borsten zou masseren, zou je al na drie weken effect kunnen zien! Het is niet dat de borsten cupmaten groter worden, want hé we moeten wel realistisch blijven. Máár ze zijn dan wel ietwat gegroeid. En steviger! In feite wordt de borstspier en de borst getraind, waardoor de borst een soort van gelift wordt.

Grotere borsten? Maak de taille smaller!

Op het moment dat je de taille smaller maakt door bijvoorbeeld een riem of high jeans komt er een zandloper figuur aan de oppervlakte. En omdat de taille dan smaller lijkt, lijk de borsten weer optisch groter. Snappen jullie het? Vroeger droegen vrouwen nog korsetten. Daardoor leek de taille ieniemienie, maar de borsten groter. Aha! Die ene high jeans toch maar aan het winkelmandje toevoegen?

Opblaasbare vulling

Dit hebben wij niet verzonnen! Het bestaat – blijkbaar – echt. Met de opblaasbare vulling kun je je decolleté met een aantal cupmaten vergroten. En het makkelijkste: je doet ze zo in je handtas en kunt ze overal mee naar toe nemen en als je ze niet meer nodig hebt, laat je ze leeglopen en stop je de vullingen weer terug in de tas. Een kind kan de was doen. Hier kun je de opblaasbare vullingen bekijken.

Bron: Girlscene | Beeld: iStock