Free the nipple! Russische kunstenares tovert borsten om tot kunst

Een beetje bloot op Instagram mag. Pikante kiekjes of foto’s in bikini, kom maar door! Maar komt daar een tepel (vrouwentepel wel te verstaan) bij kijken, dan grijpt Instagram in. Tijd om in actie te komen vindt de Russische kunstenares Maria Davydova. Met haar project tovert ze borsten om tot kunst.

Eigen borsten

Haar project ‘Artits’ deelt ze open en bloot (ha) via haar Instagramaccount. Op de foto’s zijn haar eigen borsten of die van modellen te zien.

‘Ik zat in een creatieve crisis en wilde meer gaan doen dan make-up en face paint‘, zegt de borsten-kunstenares in Britse tijdschrift Dazed. ‘Vrouwenborsten inspireren me al langer: als kind al vond ik ze waanzinnig mooi. En ik wilde de natuurlijkheid en uniekheid van vrouwen vieren.’

Ze geeft de borsten niet alleen een likje verf, maar wil daarmee ook politieke boodschappen overdragen. Zoals de creatie waarbij ‘stop slutshaming‘ op het lijf is geschreven.

‘Met mijn kunst wil ik protesteren tegen de ongelijkheid en onrechtvaardigheden die vrouwen ervaren’, vertelt ze aan Dazed. ‘En natuurlijk wil ik ook de censuurpraktijken van Instagram aanvechten.’

Ze heeft ook het plan om borsten in alle maten, kleuren en vormen ten toon te stellen. ‘Zodat mijn volgers begrijpen dat vrouwelijk naakt, net als vrouwelijke schoonheid, veel variatie kent. En dat dat net mooi is.’

Helaas zijn bij Davydova ook beelden van haar Instagram-pagina afgehaald. ‘Dat is telkens heel pijnlijk’, vertelt ze openhartig. ‘In elk werk steek ik veel van mijn ziel en tijd. Natuurlijk wil ik een groter publiek bereiken, maar dat is moeilijk wanneer Instagram vrouwelijk naakt onder de radar wil houden. Ik hoop gewoon dat het platform ooit het onderscheid tussen kunst en porno leert te maken.’

