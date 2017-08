Geen ochtendmens? Zo word je er een

Je bent je bed niet uit te branden, hebt aan het begin van de dag op z’n minst drie koffie nodig en begrijpt niet hoe mensen ’s ochtends zo energiek en praterig kunnen zijn. Herken jij je in deze eigenschappen? Dan ben je vast geen ochtendmens.

Zou je ’s ochtends wel wat gezelliger willen zijn, maar weet je niet hoe? Er is hoop. Hoewel het deels afhankelijk is van je biologische klok of je een ochtend- of avondmens bent, is het mogelijk je morning skills te trainen en op die manier tóch een beetje ochtendmens te worden.

Om te beginnen is het belangrijk om te zorgen dat je direct na het opstaan meer energie hebt. Probeer daarom je ritme te verleggen. Kruip ’s avonds eerder onder de wol, zodat je je ’s ochtends meer uitgeslapen voelt. Dat lukt natuurlijk niet zomaar in één keer. Dianne Augelli, medewerker van de Amerikaanse Academy of Sleep Medicine, legt het uit aan Washington Post: ‘Ons lichaam kan omgaan met een verandering van ongeveer één uur. Dus als je normaal om middernacht gaat slapen en om 8.00 uur opstaat, zal je je niet uitgerust voelen wanneer je plots al om 21.00 uur gaat slapen en om 5.00 uur opstaat. Bovendien kan je jezelf ook niet dwingen om zo vroeg al in slaap te vallen.’ In plaats van je ritme compleet om te gooien, kun je dit volgens haar het best per half uur doen.

En de weekenden?

Je voelt ‘m aankomen: dit betekent dat je ook in het weekend beter niet te lang kan uitslapen. Anders kan je immers op maandag weer opnieuw beginnen. Een beetje langer slapen mag heus wel, maar volgens Dianne kun je het best maximaal twee uur verschil aanhouden vergeleken met je doordeweekse ritme. Tja, je moet er iets voor overhebben.

Don’t skip your brekkie

Ook belangrijk om je ’s ochtends beter te voelen: je ontbijt. Dit is goed om je van energie te voorzien en om je voor te bereiden op een nieuwe dag. Zorg dat je vooral de vitamine B (onder andere te vinden in eieren, fruit en groenten) niet overslaat, want deze zet je voedsel om in energie. En vergeet niet te drinken, want ook je vochtvoorraad moet aangevuld worden.

Helemáál een ochtendmens worden zal je misschien nooit, maar het is het proberen waard. Good luck!

Bron Washington Post, HLN, Dokter.nl| Beeld iStock