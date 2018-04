Geloof jij ze nog: deze fabels over gezonde voeding

Aardappelen zijn dikmakers Deze fabel is ontstaan doordat aardappelen een hoge glyemische index heeft. Hoe hoger deze index, hoe slechter het product is voor de lijn. Maar, als je aardappelen eet met vlees en groente, doet dat de glyemische index dalen. Dus het is misschien geen goed idee om alleen aardappelen op het menu te hebben (Maarja, wie heeft dat nou), maar in combinatie met wat groen is het dikke prima. En, als je niet kiest voor aardappelen, dan kies je vaak voor iets wat nog hoger op de calorielijst staat, zoals pasta of rijst.

Geen fruit als toetje Fruit na een maaltijd zou gaan gisten in de buik. Of dat nou een fabel is, of toch gestoeld is op wetenschappelijk bewijs? Het maakt eigenlijk niet veel uit. Je gezondheid beïnvloeden doet het namelijk niet.

Een vegetariër eet gezonder Deze stelling gaat ten dele op. Natuurlijk kun je nog steeds ongezond eten, als je vlees en vis laat staan. Maar ervan uitgaande dat iemand niet elke dag patat eet, ja, dan kan een vegetariër gezonder zijn dan een vleeseter. Mits hij of zij de producten eet met plantaardige eiwitten om de vlees of vis te vervangen. Omdat een vegetariër minder verzadigde vetten eet is daardoor het risico op een hoog cholesterol en hart- en vaatziekten minder.