Glow baby! Drie manieren van egale selftanning voor je gezicht

De sneeuw? Wit! (Oké, grijze restjes) Mijn gezicht? Wit! Met de aanhoudende lockdown en een dichte zonnebank (guilty), snakt mijn huid naar een gezonde glow. Daarom drie manieren om je gezicht egaal te selftannen én van standje spookhuis af te helpen.

Alvast vooraf: scrub je gezicht voor je begint met zelfbruinen. Zo verwijder je de dode huidcellen en blijft het bruine tintje langer zitten. Dan nog een tip voor achteraf: was ALTIJD je handen na het gebruik van selftanning-producten of gebruik handschoentjes bij het aanbrengen.

Druppels

Voor de beginners onder ons (ikzelf dus) zijn druppels van bijvoorbeeld Collistar ideaal. Je kan ze namelijk makkelijk doseren; drie druppels om te beginnen. Ook kun je los gebruiken of mengen met je dag- of nachtcrème. Vervolgens een uurtje laten intrekken en klaar is kees. Herhaal dit om de drie dagen voor een blijvend resultaat. Saint Tropez here I come!

Doekjes

Ook een easy way voor een bruine toet; zelfbruiningsdoekjes, van een A- of B-merk. ‘Gewoon’ over je gezicht halen en je bent ready to go. Let op! Neem altijd je hals (en of decolleté) mee om kleurverschil te voorkomen. Het intrekken duurt wel ietsje langer; de kleur bouwt zich op in 4 tot 8 uur en blijft drie dagen zitten.

Water

Een vrijwel nieuwe trend in de selftanning-wereld is bruiningswater in light, medium of dark. Er lijkt weinig kleur vanaf te komen, maar schijn bedriegt. Het water kan je – afhankelijk van welke je gebruikt- sprayen, uitsmeren met je vingers of een met wattenschijfje. Eenmaal aangebracht, duurt het een paar uur voordat je resultaat ziet. De sunkissed teint vervaagt na een kleine (midweek)

Beeld: Getty