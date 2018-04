Hierdoor worden sommige mensen sneller bruin

Je doet nog zó hard je best, maar echt bruin word je niet. Hoe kan het toch dat sommige mensen maar een straaltje hoeven te zien en al verkleurd zijn, terwijl jij het moet doen met witte melkflessen?

Er is niks mis met de melkfles, zeker niet. Maar toch, soms balen we een beetje van ons bleke velletje. Zeker als je partner met gemak een tintje lijkt op te bouwen.

Pigmentkorrels

Het heeft alles, zoals je misschien wel weet, te maken met de hoeveelheid pigment in jouw lichaam. RTL Nieuws legt het in onderstaand filmpje uit. Hoe het zit: jouw lichaam maakt pigmentkorreltjes aan. Hoe meer je van deze korrels hebt, hoe bruiner je wordt. Wanneer deze korrels naar de bovenste laag van je huid worden vervoerd, wordt dan ook de kleur van je huid bepaald. De UV-straling van de zon zorgt er vervolgens weer voor dat je meer aanmaakt van deze korrels dan normaal. In de video wordt precies uitgelegd hoe dit proces in zijn werk gaat:

Genen

Maar waarom doen deze korrels dan bij jou zo slecht hun werk, vraag je je af. Dat heeft alles te doen met drie genetische factoren die meespelen. Zo is niet alleen de snelheid waarmee de korrels worden aangemaakt in jouw lichaam bepalend, maar ook de snelheid waarmee die korrels worden getransporteerd. Daarnaast moet je nog rekening houden met het aantal korrels dat jij van nature al in je lichaam hebt, oftewel je huidtype. Probeer dan ook niet met alle macht tóch bruin te worden (been there, done that), maar probeer om met jouw porseleinen huidje te leren leven. Je bent immers mooi zoals je bent!

Bron Flair | Beeld iStock, YouTube