Hoe de #MeToo-beweging de afgelopen weken een nieuwe wending heeft gekregen

De #MeToo-discussie heeft de laatste weken onverwacht een nieuwe wending gekregen. Na duizenden mannen worden er nu ook steeds meer vrouwen beschuldigd van ontucht.

Een mannelijke student die seksueel is geïntimideerd door de Amerikaanse hoogleraar Avital Ronell, de Italiaanse actrice Asia Argento – een van de initiatiefnemers van de #MeToo-beweging – die ontucht pleegde met een minderjarige jongen en de 65-jarige Lex (pseudoniem) die afgelopen weekend aan de Volkskrant vertelt hoe hij als puber is misbruikt door de moeder van zijn toenmalige vriendinnetje: het zijn enkele voorbeelden van de mannen die de afgelopen tijd met misbruikverhalen naar buiten zijn gekomen. En hoewel er bij aanranding en verkrachting al gauw met het vingertje wordt gewezen naar een mannelijke dader, is dat bij deze nieuwe #MeToo-verhalen niet het geval.

Gedwongen penetratie

Dat mannen ook seksueel misbruikt worden door vrouwen, blijkt onder meer uit een Amerikaans onderzoek uit 2015 onder 284 jongens tussen de 14 en 26 jaar. Vier op de tien bleek ooit te maken gehad te hebben met dwang – variërend van verbale druk tot fysiek geweld. In meer dan de helft van de gevallen leidde dat tot seks. Vaak was een vrouw de aanstichter. Uit ander Amerikaans onderzoek blijkt dat 6,7 procent van de mannen ooit is gedwongen iemand te penetreren, en 1,7 procent zegt te zijn verkracht.

Taboe

Toch komen mannen hier niet vaak mee naar buiten. Volgens Iva Bicanic, klinisch psycholoog en hoofd van het Centrum Seksueel Geweld, komt dit doordat er een taboe op dit soort misbruik ligt. ‘De mythe is: echte mannen worden niet verkracht. En: je moet blij zijn dat je seks hebt gehad, je hebt toch maar mooi kunnen scoren. Zie je het voor je dat je als 28-jarige man aan de borreltafel vertelt dat je zoiets is overkomen? Dan wordt er gelachen en op je schouders geslagen. Dat wordt het lucky boy-fenomeen genoemd,’ zo vertelt ze aan de Volkskrant.

Altijd in voor seks

Bicanic denkt dat vrouwen het idee hebben dat zij – bijvoorbeeld op het gebied van aanrakingen – verder kunnen gaan bij mannen, omdat die ‘toch altijd in zijn voor seks’. ‘Daarvoor zijn we als maatschappij verantwoordelijk. Want dat beeld, van sterke mannen en onschuldige vrouwen, hebben we met zijn allen gecreëerd.’