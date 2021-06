Hoe reageer je op ‘ik moet bijna weer in m’n bikini’-dieetpraat

Voor de een is het heel vervelend, de ander heeft er geen last van: dieetpraat. Zeker nu de temperaturen stijgen hebben veel mensen het idee dat ze ‘toch nog wat kilo’s kwijt moeten’. Je reinste onzin natuurlijk, maar hoe ga je ermee om als mensen in je omgeving erover praten en jij eigenlijk geen zin hebt om je ermee bezig te houden?

Zomaar een gesprek afkappen kan onbeleefd voelen. Maar voor veel mensen kan dieetpraat giftig zijn, omdat ze dan te veel aan zichzelf gaan twijfelen. Dus: zó reageer je op de ‘ik moet weer bijna in m’n bikini’-dieetpraat.

Reageren op dieetpraat

‘Ik probeer mijn relatie met eten en lichaam positief te benaderen, dieetpraat helpt me hier niet bij. Kunnen we het ergens anders over hebben?’

‘Ik heb niet zo’n zin om hierover te praten.’

‘In het verleden struggelde ik erg met gewicht en eten, waardoor een gesprek daarover dit kan triggeren. Ik wil je daarom vragen niet meer over diëten te praten als ik in de buurt ben.’

‘Het leven is te kort om je druk te maken over of je wel of niet “bikiniproof” het strand op kan deze zomer.’

‘Mijn gewicht zegt niets over mijn gezondheid of mijn waarde als mens, diëten vind ik dan ook helemaal geen leuk gespreksonderwerp.’

‘Ik vind gezondheid veel belangrijker dan gewicht, wist je dat hoeveel je weegt vaak niets zegt over je gezondheid?’

‘Vroeger wilde ik ook altijd een paar kilo afvallen voordat de zomer begon, maar op de lange termijn maakte het me erg ongelukkig. Eten wat ik wil, wanneer ik honger heb, geeft heel veel rust. Heb jij dat wel eens geprobeerd?’

‘Ik weet dat ik vroeger altijd met je praatte over diëten en uiterlijk, maar ik ik vind dat helemaal geen leuk onderwerp meer. Kunnen we het ergens anders over hebben?’

‘Wat rot dat jij dat gevoel hebt over jezelf. Je gewicht zegt niets over je waarde.’

‘Eten is zo lekker en leuk! Wat eet jij het liefst?’

‘Ik steun je altijd, maar ik hoef niets te horen over jouw nieuwste dieet.’

Natuurlijk kan het moeilijk zijn om zoiets tegen iemand te zeggen. Maar besef dat jouw mentale gezondheid boven een gesprek over diëten gaat. Wil je er niets over zeggen? Dan kun je jezelf altijd excuseren en gewoon weglopen. En weet: jouw lichaam is helemaal goed zoals het is. Met cellulitis, vetrollen en lichaamshaar.

Bron: humanparts | Beeld: Getty Images