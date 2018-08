Hoofdredacteur Debby: ‘Eenmaal uit de kast begint de ellende pas’

Ik heb nooit echt getwijfeld aan mijn geaardheid. Al op de kleuterschool lokte ik tijdens de pauze de twee-eiige tweeling Chris en Patrick (blond en bruin, ik kon niet kiezen) achter het klaslokaal om mij om de beurt kusjes te geven. Ik heb later wel eens gesnuffeld aan een vrouw, maar na gedegen field research wist ik zeker dat mijn seksuele voorkeur uitging naar het mannelijk geslacht. Mijn coming out als hetero was een feit. Fijn dat dit nu helder was. Maar vooral: dat ik dit aan niemand hoefde uit te leggen. Ik had geen moeilijke gesprekken met mijn ouders over het feit dat de natuur had besloten dat ik op mannen viel. Er kwamen geen afkeurende blikken van vrienden of random mensen die mij nariepen op straat: ‘Hey, hetero!’ Hetero zijn is anno 2018 nog altijd de heersende norm, voor al het andere moet je ‘uit de kast’ komen. En dat is geen makkie. Want eenmaal uit die kast begint de ellende pas. In VIVA 31 vertellen drie jonge vrouwen over hun ervaringen. En die blijken zelfs in een tolerant land als Nederland niet mals. Deze week is het Pride Amsterdam en vieren we vrijheid, diversiteit en gelijke rechten voor iedereen met een kloppend hart. Ik ga, net als elk jaar. Zie ik je daar? Happy pride!

Deze editorial is afkomstig uit VIVA 31-2018. De editie ligt in de winkel t/m 7 augustus. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.

Volg Debby ook op social media:

Instagram | Twitter

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de nieuwsbrief.