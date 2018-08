Dit is het aantal calorieën dat je binnen moet krijgen om een kilo aan te komen

Van de nodige alcoholische versnaperingen tot bitterballen, kaastengels en stokbrood met dips: met het tropische weer belanden we regelmatig – soms vaker dan we zouden willen – op het terras. In de zon, mét een drankje en natuurlijk de nodige snacks. Al met al werk je best een hoop calorieën naar binnen, maar hoe snel merk je daar nu eigenlijk iets van als je kijkt naar je lijf?

Na een lange middag op het terras – inclusief de nodige zoete drankjes en een bittergarnituurtje – maken sommige vrouwen zich bij thuiskomst direct al zorgen welk getal de weegschaal zal aangeven. Maar als je één keer gewoon lekker geniet, merk je dat echt niet meteen aan je lichaam, zo schrijft AD.

Stofwisseling

Wat er wél voor zorgt dat je een kilootje zwaarder wordt of je broek net iets strakker zit, is het consequent meer calorieën naar binnen werken dan je op een dag verbrandt. Hoeveel calorieën je daarvoor in je mond moet stoppen en hoeveel je er verbrandt, verschilt per persoon. Dit wordt namelijk onder meer beïnvloed door je leeftijd en lengte. Daarnaast speelt ook jouw stofwisseling een grote rol. Maar logischerwijs geldt: hoe meer je beweegt, hoe meer calorieën jouw lichaam verbrandt.

All inclusive

Volgens de nieuwswebsite zou je gedurende een week ongeveer – nogmaals, het verschilt per individu – zo’n 500 calorieën per dag extra moeten eten om een kilo aan te komen. Dat zou dan ook de reden zijn dat veel mensen zwaarder terug komen van een all inclusive-vakantie dan campinggangers of thuisblijvers. Alles met mate!