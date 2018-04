Dit is wat reizen met je menstruatie doet

Ben je te laat met je menstruatie, terwijl je net op vakantie bent geweest? Dit hoeft niet meteen reden tot zorgen te zijn. Reizen kan je menstruatiecyclus namelijk flink in de war schoppen. De grote boosdoener? Stress.

Slechte nachtrust

Je lichaam ondervindt op vakantie namelijk altijd een kleine vorm van stress, al is het alleen maar omdat je ander voedsel eet en over het algemeen slechter slaapt. Daarnaast heb je bij verre reizen ook nog eens te maken met verschillende tijdzondes, waardoor je biologische ritme verstoort raakt.

Hormonen

Dr. Kristyn Brandi aan Huffington Post: ‘Wanneer je biologische ritme in de war wordt geschopt, ziet je lichaam dit als een stressfactor. Dit kan leiden tot veranderingen in je hormonen en daardoor ook in je menstruatiecyclus.’ Aha, weten we dat ook weer!

Bron: Libelle | Beeld: iStock