Je hebt je partner verwend met een fantastische blowjob en hij houdt het niet meer. Hij komt klaar, in jouw mond! Wat doe je nu? Slik je het door of sprint je regelrecht naar de wasbak? Onderzoek toont aan dat het slikken van sperma niet eens zo’n slecht idee is.

De één vindt het geen probleem en slikt het met gemak door, terwijl de ander het toch een behoorlijk naar idee vindt. Maar of je het nu wél of niet lekker vindt, onderzoek toont aan dat het slikken van sperma de nodige gezondheidsvoordelen heeft.

Sperma

First things first: sperma is de witachtige vloeistof die uit een man komt als hij klaarkomt. Sperma bestaat uit voedingstoffen, mineralen en suikers. Denk aan vitamine C en calcium. De smaak van sperma verschilt echter per persoon. Bij de één smaakt het zoet en bij de ander bitter. Je bent tenslotte wat je eet. And so is your sperma!

Vitamine shot

Het sperma van een man bestaat dus uit voedingsstoffen, vitaminen en mineralen. Als je het slikt is het zeker een vitamine shot, maar helaas moeten we je teleurstellen. Want als een man klaarkomt, kun je de hoeveelheid vitamines vergelijken met een theelepel… Je moet dus nog steeds gewoon zelf je portie groente en fruit eten. Maar elk beetje helpt, tóch?

Humeur

Sperma schijnt invloed te hebben op je humeur. Zo zou de stof estron het humeur verbeteren en het stofje prolactine een natuurlijke antidepressivum zijn. Uit onderzoek is gebleken dat vrouwen met onveilige seks minder depressief waren dan de vrouwen die veilige seks hadden. Dus eh, slikken maar of snel uitspugen in een tissue? De keus is aan jou!

Lekker slapen en meer energie

Een beter humeur is niet het enige voordeel. Ook zorgt een portie sperma voor een betere nachtrust en meer energie. Zo wordt een man sneller slaperig na het lozen van zijn zaad en jij van het doorslikken. Kortom: je bent verzekerd van een goede nachtrust. En bovendien zorgt het sperma voor meer energie. Dit komt door de bepaalde stoffen die in het zaad zitten. Dat is nog eens mooi meegenomen 😉

Risicovol

Sperma slikken is per definitie niet slecht voor je. Maar laten we héél duidelijk zijn: het slikken van sperma brengt ook de nodige risico’s met zich mee! Zo kun je een soa oplopen. Denk hier dus niet te makkelijk over na. Als je onbeschermd en seksueel contact hebt met iemand die een soa heeft, dan loop je kans deze ook op te lopen! Soa’s die overdraagbaar zijn via huidcontact zijn HPV, genitale herpes en syfilis. Is er sprake van lichaamsvloeistof (speeksel, vaginale afscheiding én sperma) die worden overgedragen? Dan loop je het risico om chlamydia, gonorroe of hiv op te lopen.

Bron: LotteLust | Beeld: iStock