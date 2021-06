Japke deelt onzekerheid over zwangere lijf: ‘het is gewoon nog wennen’

Een rollercoaster aan emoties en dan verandert je lijf ook nog eens drastisch: zwanger zijn is soms best moeilijk. Ook influencer Japke Janneke (30) is het daarmee eens. Op Instagram vertelt ze af en toe nog moeite te hebben met haar veranderende lichaam.

‘Haat-liefde-verhouding’

Met haar 15 weken zwangerschap, begint Japke haar buik flink te groeien. Ze vertelt: ‘Mijn buik. Het lichaamsdeel waar ik het meest onzeker over ben in m’n leven. Nu groeit het en eerlijk gezegd groeit het sneller dan ik had verwacht. Blijkbaar ook sneller dan anderen hadden verwacht. ‘Wow! Je hebt echt al een buik!’ of ‘Je begint echt al dikker te worden.’ Het zijn reacties die ik op Instagram al vaak heb gelezen onder een foto, maar ook in m’n directe omgeving hoor ik het al regelmatig. Het is vast heel positief en lief bedoeld, maar ik moet echt nog wennen aan de reacties en meningen over mijn kwetsbare lichaamsdeel. Het deel waar ik zo’n haat-liefde verhouding mee heb.’

Onzekerheden

De Instagram post maakt veel los bij andere zwangere vrouwen. Zo reageert iemand met: ‘Ik vond het vooral gek dat anderen ineens een mening hadden over m’n buik; WOW wat een kleine buik voor dit termijn. Daar werd ik dan ook juist weer onzeker van.’ De verloskundige van Japke vertelt dat ze vaak hoort dat zwangere vrouwen onzeker worden door opmerkingen van anderen: ‘Over zwangere vrouwen mag iedereen blijkbaar wat zeggen. Als je buik veel groter is dan die van een ander, ga je je afvragen of dat goed is. Is ie veel kleiner, word je daar weer onzeker over.’

Taboe doorbreken

Na het posten van haar onzekerheden, is Japke blij dat haar openheid zoveel reacties los heeft gemaakt: ‘Het laat zien dat ik hierin niet de enige ben. Bovendien bewijst het dat een zwangerschap niet alleen maar een grote roze wolk is. Ik vind het mooi om dit soort onderwerpen bespreekbaar te maken.’

Eetstoornis

Japke is altijd al open geweest over haar leven via haar Instagram. Ook de angsten door haar eetstoornis werden openlijk besproken: ‘Toen ik probeerde zwanger te worden heb ik eerlijk verteld waarmee ik worstelde. Ik was namelijk bang dat ik mijn lichaam te veel kapot had gemaakt met mijn eetstoornis. Ik had heel lang geen menstruatie en ging me afvragen of ik nog wel goede eitjes had.’ Na het aankondigen van haar zwangerschap, kreeg ze naast de vele felicitaties ook reacties van vrouwen met een eetstoornis die hoop haalden uit haar verhaal.

Heb jij het idee dat je een ongezonde relatie met eten hebt? Je kunt altijd (anoniem) bellen of appen met een hulpverlener van stichting MIND Korrelatie.

