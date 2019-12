Je krijgt wittere tanden als je dít eet

Wittere tanden, dat willen we allemaal. Natuurlijk kun je je tanden bleken, maar dat kost geld (en tijd) en de grote vraag is of het wel zo goed is voor je tanden… Gelukkig is er ook een andere manier om wittere tanden te krijgen.

Je kunt namelijk ‘iets’ eten wat je tanden op een natuurlijke manier witter maakt.

Fruit festijn

Bijvoorbeeld… *trommelgeroffel* appels: die zijn goed voor het fris houden van je gebit. Het verwijdert namelijk tandplak, waardoor je tanden na een tijdje steeds witter worden. Niet dol op appels? Aardbeien doen hetzelfde trucje. En als je nog meer fruit zoekt: denk dan ook aan de peer. Als je dit eet dan maakt je mond meer speeksel aan, waardoor je tanden ook gereinigd worden. Je tanden worden hierdoor ook minder snel ‘geel’.

Ga je liever voor de groenten? Wortels zijn een goede optie – die zorgen ervoor dat eventuele vlekken op je tanden verwijderd worden. Ook komkommer kan helpen om die frisse glimlach te krijgen.

En: als finishing touch…

Gebruik een goede lippenstift

Een snelle tip om je tanden witter te laten lijken, is het stiften van je lippen met de juíste kleur. Hebben je tanden een gelige kleur? Vermijd dan donkere tinten en superglanzende glossjes. Kies liever voor natuurlijke nude tinten of een roze lippenstift met een blauwe ondertoon. Als jouw tanden meer grijs lijken, vermijd dan rode lippenstift met een blauwe ondertoon en ga juist voor lichtroze kleuren die zijn gebaseerd op bruintinten.

Ga voor een bronzer

Gebruik gerust eens een bronzer Een mooi gebruind gezicht geeft je niet alleen een gezonde glow, maar laat ook je oogwit en tanden witter lijken.

Kies bewust accessoires

Zilveren en witte accessoires laten je tanden meer stralen dan goudtinten. Dus kies voor lichte sjaaltjes, oorbellen en kettingen in zilver of wit.

