Kim Kardashian weer betrapt op Photoshop fail (in een reclame..)

Dat de Jenner-Kardashian clan er niet vies van is om moeder natuur een handje helpen, dat weten we. En dat ze de foto’s bewerken, snappen de meeste mensen ook nog wel. Maar dat ze ze dan zo bewerken dat een photoshop fail eerder regel dan uitzondering is, da’s toch een beetje sneu.

Dit keer gaat het om de reclame van Skims. Een merk dat zich inzet voor inclusiviteit en body positivity, ongeacht kleur, vorm of gender. En toch betrapt een TikTokker ze op Photoshop.

Plastic fantastic

In de reclame zien we Kim, die met een gladde huid, strak lijf en seamless ondergoed een beetje naar de camera ligt te loeren. Dan zegt ze (eerste zin vind ik zelf ook al bijzonder): ‘Eerlijk, ik droeg nooit ondergoed. Skims heeft dat veranderd. Het is gemaakt van boterzacht materiaal en als je het uittrekt gaat het meteen terug. Het past perfect om je lichaam en het lijkt alsof je niets draagt.’

Photoshop fail Kim Kardashian

Oké, misschien heb je het niet meteen gezien. Maar de hoek waarin haar vinger staat als ze met haar hand langs haar heup naar boven aait, da’s niet helemaal natuurlijk. Een oplettende TikTokker laat het duidelijk zien in onderstaande video.

De reacties op de photoshop fout zijn niet mals. Onder de YouTube video is het mensen ook opgevallen en staan dingen als: ‘Het is niet alleen haar vinger, het zijn ook haar heupen’, ‘Kim K’s Magic Finger is Magical’ en ‘Het moet echt vermoeiend zijn om dat vol te houden. Zo verdrietig dat ze deze problemen met het lichaam creëren en er daarna over zeuren.’

