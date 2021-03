Goed nieuws voor coffee-addicts: koffie verbetert je sportprestaties

Ben jij echt verslaafd aan koffie? En kun je geen dag doorkomen zonder? Goed nieuws! Uit recent wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat het drinken van koffie je sportprestaties kan verbeteren. En dat allemaal dankzij één stofje. Je raadt het al: cafeïne.

Koffie verbetert sportprestaties

Je vindt cafeïne terug in frisdranken, energiedranken, sportdranken, supplementen, maar hoofdzakelijk natuurlijk in koffie. Zet nog maar een extra bakkie, want cafeïne doet wonderen voor je sportprestaties, blijkt uit een studie waar begin dit jaar het rapport over naar buiten kwam. Waar cafeïne allemaal effect op heeft? Je spierkracht, bewegingssnelheid, sprint-, spring- en werpprestaties, reactietijd én mentale alertheid. Say what?!

Lagere intensiteit

Zowel bij het uitoefenen van individuele sporten als bij teamsporten heb je hier baat bij. Wel is aangetoond dat je er het meeste effect van zult merken bij langdurige inspanningen met lagere intensiteit. Denk aan fietsen, roeien en joggen. Waarom je dat sporten langer volhoudt dankzij cafeïne? Dat komt omdat het stofje vermoeidheid en pijn onderdrukt.

Ideale dosis

Er is wel sprake van een ideale dosis. Je wil precies genoeg cafeïne in je lichaam hebben om er optimaal van te kunnen profiteren. Hieraan gaat een rekensommetje vooraf. De ideale dosis ligt tussen de 2 en 6 milligram cafeïne per kilogram lichaamsgewicht. Reken maar uit. Daarna is het van belang om te weten hoeveel milligram cafeïne er in jouw kopje koffie zit. Dat is iets lastiger om achter te komen, aangezien de gemiddelde espresso tussen de 25 en 200 milligram cafeïne bevat. Anders dan bij supplementen met cafeïne, kom je er bij een kopje koffie niet zo snel achter hoeveel cafeïne je exact binnenkrijgt.

Beste moment

Sportarts Luk Buyse vertelt over het ideale moment om koffie te drinken: ‘Idealiter drink je een halfuurtje voor je gaat sporten een espresso. Dat zal normaal gezien je sportprestaties verbeteren, op voorwaarde dat je er geen hartkloppingen van krijgt. Het effect houdt twee à drie uur aan. Duurt je sportprestatie langer dan dat, dan moet je een nieuwe dosis innemen’.

Verschil per persoon

De sportarts wil ook meegeven dat het effect van cafeïne op de sportprestaties per persoon verschilt: ‘Het is onomstotelijk bewezen dat koffie je sportprestaties verbetert. Maar je moet ook rekening houden met het individuele effect. Iedereen reageert anders op koffie: zo spelen je genen ook een rol. Sommige mensen kunnen zonder probleem vijf koffies op een dag consumeren, terwijl anderen er beter niet meer dan twee drinken. Maar in principe heeft cafeïne voor iedereen een positief effect op de sportprestaties.’

