Oké, het zal heus niet ineens naar roosjes ruiken en smaken als je favoriete chocoladetaart, maar de kwaliteit van sperma kan wel degelijk verbeteren. Niet alleen fijn voor de partner, maar vooral als er een kinderwens in het spel is, kan dit handig zijn. Hoe? Nou, zo.

Als jullie voor een liefdesbaby willen gaan, is het wijsheid om allebei gezond(er) te (gaan) leven. Dus: niet roken, geen alcohol en drugs, voldoende beweging en gezonde voeding. Tot zover allemaal vrij logisch en voor velen ook gezond verstand. Toch zijn er nog een aantal dingen die mannen kunnen doen om de kwaliteit van hun kwakkie te verhogen.

Geen strakke onderbroeken

Bij vrouwen wordt wel eens gezegd dat te strakke broeken kunnen zorgen voor bacteriële vaginose of een schimmelinfectie, maar ook bij mannen kunnen deze kledingstukken van alles maken of breken. De ballen van de man hangen buiten het lichaam. Met een reden: de ideale temperatuur voor de testikels is twee graden koeler dan de lichaamstemperatuur. Waar het lijf lekker gaat op 37 graden, is dit voor de ballen 35 graden. De strakke broeken en kleding kunnen ervoor zorgen dat het daar beneden te warm wordt. Wijde boxershorts zijn dus aan te raden.

Check medicijnen

Veel medicijnen kunnen de kwaliteit van sperma beïnvloeden. Wijsheid om – voordat je gaat oefenen om de kinderwens in vervulling te laten gaan – even bij de huisarts na te vragen wat de invloed hiervan is. Ook middelen die je zonder recept kunt krijgen, bijvoorbeeld eiwitrijke supplementen, anabolen en hoofdhaargroei middelen, kunnen de kwaliteit van sperma beïnvloeden.

Skip de sauna

Gek, maar waar: een man kan de sauna beter evens kippen als ‘ie bezig is met een baby verwekken. de hitte warmt de ballen op en dat is slecht voor de spermaproductie. Elektrische dekens en infraroodcabines worden ook afgeraden.

Zaadlozing

Bij een kinderwens is flink oefenen belangrijk. Een regelmatige zaadlozing (een keer in de vijf dagen) houdt de zaadcellen op kwaliteit. Maar ook weer niet te vaak: één keer per dat is de max. Als ‘ie te vaak klaarkomt, komen er steeds minder en onrijpe zaadcellen vrij. Tussen de twee en vijf dagen is eigenlijk perfect.

Geen baby, toch kwaliteit en smaak sperma verbeteren?

We hadden het net al even over de smaak van het zaad. Laten we eerlijk zijn: meestal is dat gewoon goor. Het kan natuurlijk zo zijn dat je helemaal (nog) geen kinderwens hebt, maar wel het zaad van je bedpartner wilt doorslikken. Zaad bestaat slechts voor een procent uit sperma, de rest zijn eiwitten en allerlei vitaminen en mineralen. En dát betekent dat ‘ie er invloed op heeft. Dus, zet je lief op “dieet”:

Niet doen:

Niet roken: rookt ‘ie wel? Dan is de kans groot dat het naar een soort asbak in je favo stamkroeg smaakt

Minderen met zuivel: heel slecht voor de smaak van sperma

Minder vlees: maakt zaad zout (en dan niet het soort lekkere zeezout)

Eieren, bloemkool en broccoli: maakt het zaad bitter (gembershotje anyone?)

Cafeïne: wederom een bittere afdronk

Asperges: niet voor niets wordt je plas geel van die hap. Geldt ook voor sperma

Wel doen:

Kaneel, citroen, pepermunt en peterselie, maar ook zoet fruit maken de sperma zoeter.

Selderij zorgt ervoor dat het niet zo zout is.

Cranberries zorgen ervoor dat de PH-waarde blijft zoals ‘ie hoort en dat smaakt toch net beter.

Als vrouw aan de slag met het verbeteren van de geur en de smaak? Lees dit eens.

En je weet het: doe nooit iets wat je niet wil. Heb je er gewoon geen zin in, vind je het toch vies of moet je er gewoonweg niet aan denken? Lekker niet doen. Zelf weten.

Bron: Men’s Health, Ouders van Nu