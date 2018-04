Last van snorhaartjes? Zo kom je er pijnloos vanaf

Iedereen heeft ze: snorhaartjes. Bij de een zie je ze alleen wat beter dan bij de ander – tot grote ergernis aan toe. En dus gaan we vaak in de weer met hete wax, harsstrips en soms zelfs een scheermesje. Kost vaak handen vol geld en levert veel gedoe op, terwijl het ook een stuk makkelijker (en minder pijnlijk!) kan.

En daarvoor hoef je dus niet ineens allerlei gekke middeltjes en tools in huis te halen. Met slechts drie eenvoudige ingrediënten heb je dit wondermiddel namelijk binnen een mum van tijd gefixt, waardoor de vervelende haartjes op je bovenlip als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Gezichtsscrub

Voor de zelfgemaakte gezichtsscrub heb je alleen een halve theelepel havermout, een theelepel honing en 8 tot 10 druppels citroensap nodig. Doe dit in een schaaltje en meng je al deze ingrediënten tot een soort pasta, en breng het vervolgens geleidelijk op je gezicht aan. Na vijf minuten spoel je het goedje van je gezicht af met wat lauw water en ben je good to go!

Probeer dit drie keer per week te doen en je zult zien dat je snorhaartjes steeds minder worden.

Wil je niets meer missen van VIVA? Neem een abonnement. Klik hier voor onze speciale aanbiedingen.

Bron: Tips en Weetjes | Beeld: iStock