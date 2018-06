Regenboog op je oog: dit stoepkrijtjesmerk komt met een make-uplijn en wij zijn nu al fan

Houd je wel van een kleurtje hier en daar? Dan ga je zéker blij worden van de felle kleurtjes van Crayola. Misschien herinner je dit merk nog van vroeger, toen je nog vlijtig tekeningen inkleurde met hun waskrijtjes, viltstiften en verf. Dan hebben we goed nieuws voor je: je kunt hun kleuren nu ook op je gezicht smeren.

Het iconische merk lanceert namelijk een make-upcollectie in samenwerking met webshop Asos. Er is genoeg heerlijks om uit te kiezen, de lijn bestaat namelijk uit 58 producten. Zo zijn er – het kon ook niet anders – krijtjes voor je ogen en lippen, highlighters, mascara, oogschaduw en lippenstift.Nice touch: de krijtjes zijn ook per drie te verkrijgen, en dan zijn ze verpakt in zo’n leuk geel old skool doosje. Er zijn rustigere kleuren, maar ook lekkere felle varianten, zoals de ‘Electric Blue’ mascara, of de Crayola Face Crayon (een krijtje dus) in bijvoorbeeld okergeel (de ‘Dandelion’) of koraal rood (Mango Tango).

Ook heel belangrijk: de producten zijn vegan (het bevat geen dierlijke ingrediënten) en cruelty free (de ingrediënten zijn niet getest op dieren). Voor een vrolijk gekleurd krijtje betaal je € 12,49.

Bron: HLN | Beeld: ASOS, iStock