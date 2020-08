Levensreddende operatie kan Elisah (36) helpen: ‘Ik kan bijna niets meer’

De 36-jarige Elisah Binnewijzend is chronisch ziek en ligt 24/7 in bed. In Barcelona kan zij geholpen worden, maar om deze levensreddende operatie á (honderdduizend euro) te betalen, is zij al twee jaar aan het crowdfunden. De tijd dringt, want de operatie staat op 7 september gepland en er mist nog een groot bedrag.

Meloen op een tandenstoker

De jonge en krachtige vrouw uit Heiloo heeft een extreem instabiele nek waardoor haar hersenstam wordt platgedrukt. De kleine hersenen verzakken hierdoor tot in het wervelkanaal. ‘Ik heb altijd al het gevoel gehad dat mijn hoofd een meloen is op een tandenstoker’, omschrijft ze haar ziekte in verschillende media.

Geen dag te verliezen

Inmiddels is Elisah te zwak om aan de telefoon te komen. ‘Het gaat heel slecht met haar’, vertelt vriendin Patty Karel Bombeeck. ‘Ze valt regelmatig helemaal weg. We hebben geen dag meer te verliezen.’ Via Facebook raakte ze bevriend met de warme en lieve Elisah. ‘Ik zag haar verhaal en was gelijk geraakt’, zegt de aangeslagen Patty. ‘Ze ligt al vijf jaar in bed in een donkere kamer omdat ze geen prikkels kan verdragen. Haar moeder man nemen de verzorging op zich. De situatie is onhoudbaar en onmenselijk, maar we knokken door. ‘Ze heeft geen enkele kwaliteit van leven meer’, schrijft haar familie op de crowdfundingspagina Safe Elisah’s Life.

Invalide

Als kind al kampte Elisah met een scala aan gezondheidsproblemen waaronder epilepsie en het Ehlers Danlos Syndroom. Dit syndroom kenmerkt zich onder andere door hypermobiliteit, blauwe plekken en een langzame wondgenezing. Door alle klachten en symptomen is Elisah de afgelopen jaren invalide geworden.

Levensreddende operatie

De enige redding van Elisah is de operatie in Spanje. Als zij niet geopereerd wordt, zal zij uiteindelijk overlijden. ‘Alle diagnoses die Elisah heeft, zijn in Nederland nog niet bekend’, legt vriendin Patty uit. ‘Ze zitten hier nog in de onderzoeksfase en daarom wordt de operatie niet vergoed door de zorgverzekeraar.’ Er zijn vijf artsen over de hele wereld die de operatie uitvoeren. ‘Lotgenoten gingen Elisah voor in Barcelona en geloof het of niet: de twee zussen wandelen nu vrolijk door de Beekse Bergen. En ze zijn in mei geopereerd!’

Ambulancevlucht geschrapt

En deze ‘wonderlijke’ operatie (inclusief reis en verblijf) kost honderdduizend euro. Inmiddels zijn er kleine drie weken over om de laatste € 33.350,48 in te zamelen. ‘We hebben de ambulancevlucht al uit pure nood geschrapt’, vertelt Patty. ‘Eigenlijk is een zittende vlucht onmogelijk, maar het is het een of het ander. Of zittend naar Barcelona met alle risico’s van dien of niet naar Barcelona en dan gaat Elisah dood.’

Laatste sprankje hoop

De operatie is haar laatste sprankje hoop. ‘In het allerbeste geval kan ze zelfs weer een of twee dagen werken’, zegt Patty. ‘Een leven zoals wij hebben en alles doen wat we willen, dat is een stap te ver. Maar ze kan voor het eerst weer naar buiten.’ De doodzieke Elisah heeft twee wensen: een hond en een kind. ‘Alle momenten gaan regelmatig door haar hoofd. Ze wil zo graag.’ Wil jij Elisah helpen? Hier zie je hoe dat kan!

Op de hoogte blijven van onze artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Bron: Patty Karel Bombeeck| Beeld: eigen beeld en Youtube