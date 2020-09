Dít gebeurt er met je lichaam als je langere tijd geen seks hebt gehad

Sta jij al een tijdje droog? Seks is leuk, maar daarnaast is het ook nog eens goed voor je lichaam én mind. Want joe, dit gebeurt er met je lichaam als je voor een langere tijd geen seks hebt gehad.

Je wordt sneller ziek

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen die twee keer of meer per week seks hebben, 33 procent minder kans hebben om ziek te worden. En dat betekent dus dat wanneer je geen seks meer hebt, je eerder ziek kan worden.

Stressen

De mensen die seksueel meer actief zijn, zouden minder stress ervaren. Zeker als ze seks gebruiken om te ontspannen. Het zou dus goed kunnen, dat wanneer jij geen seks hebt, je meer stress ervaart.

Minder kans op een blaasontsteking

Seks is niet de enige oorzaak van een blaasontsteking, maar vrouwen krijgen wel gemakkelijker een blaasontsteking tijdens de seks. Er kunnen tijdens het vrijen namelijk bacteriën in de plasbuis komen en die veroorzaakt de vervelende blaasontsteking. Is er gelukkig toch nog een voordeel: geen seks betekent minder kans op een blaasontsteking.

Slapeloze nachten

Door te vrijen komt het stofje ‘oxytocine’ vrij en dit heeft een rustgevende werking op je lichaam. Resultaat: je valt eerder en sneller in slaap. Geen seks meer hebben, betekent geen oxytocine en dat zou voor slapeloze nachten kunnen zorgen.

Au! Pijn

Naast het stofje oxytocine wordt tijdens de seks ook het stofje ‘endorfine’ aangemaakt. Dit stofje werkt als een natuurlijke pijnstiller. Geen seks betekent dat je méér pijntjes zult voelen. Wat vervelend!

Geen glow

Door seks maakt je lichaam oestrogeen aan en hier gaat je huid mooi van glanzen. Ook ga je van seks zweten en dit zorgt ervoor dat al het vuil uit je poriën verdwijnt. Heb je geen seks, dan zul je dus misschien iets vaker in de weer moeten met reinigen en smeren van dag- en nachtcrèmes.

Zelfverzekerdheid

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat seks een boost geeft voor meer zelfvertrouwen. Heb je geen seks, zal dit je zelfvertrouwen verminderen. Maar dat is natuurlijk helemaal nergens voor nodig, je bent gewoon prachtig!

