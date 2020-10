Free the nipple: Lizzo worstelt met een tepelsticker en dat is net zo pijnlijk als het klinkt

Wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Voeg daar na dit filmpje nog maar een activiteit aan toe die je niet voor je lol doet: tepelstickers verwijderen.

Tepelstickers kunnen een uitkomst zijn als je niet wil dat tepels vrolijk door (doorschijnende) tops priemen. Lizzo demonstreert op Instagram ook levendig dat die stickers vervolgens verwijderen geen kattenpis is. “Help”, begint ze het pijnlijke tafereel. Kreunend, slurpend en gillend probeert ze de sticker van haar borst te trekken. “Ik geloof dat ik nu mijn huid eraf trek.”

Sneak peek

Hoe het afgelopen is met Lizzo en haar tepel zullen we nooit weten. Misschien dat de echte fans binnenkort meer informatie krijgen, want de popster schrijft bij de video dat deze martelgang een sneak peek is van de ‘fan exclusive content’ die ze binnenkort wil aanbieden.

Klaar met body positivity

Naast taboedoorbrekende video’s is de zangeres niet bang zich uit te spreken rondom controversiële onderwerpen. Zo gaf ze onlangs aan dat ze nu wel klaar is met de term ‘body positivity’. “Het is te commercieel geworden. Als je nu op de hashtag zoekt, zie je slanke meisjes met curves.” Lizzo wil daarnaast niet dat grotere vrouwen nu geaccepteerd worden alleen omdat de term zo mainstream is geworden.

“Ik wil graag body-normative zijn. Ik wil mijn lichaam normaliseren, niet alleen omdat het nu een coole movement is. Dik zijn is niet body positive. Nee, dik zijn is normaal. Ik ben het de mensen die hiermee zijn begonnen verschuldigd nu niet te stoppen. Mensen moeten weer ongemakkelijk worden, zodat we de veranderingen kunnen doorzetten. Verandering is altijd ongemakkelijk, toch?”

Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief.

Bron: BBC | Beeld: Brunopress