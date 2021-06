Los in ’t hok: Nationale Toplessdag op zondag 20 juni

Aankomende zondag 20 juni is het Nationale Toplessdag. Een dag die in het leven is geroepen om de blote borsten van vrouwen te normaliseren en je meiden letterlijk en figuurlijk in het zonnetje te zetten. Want waar je vroeger geen strand op kon lopen zonder dat de blote borsten je om de oren vlogen, gebeurt dat nu bijna niet meer.

En da’s op zich niet erg, als het de keuze van vrouwen zelf was. Maar uit een onderzoek van BlootGewoon blijkt dat veel vrouwen het niet meer doen, omdat ze onzeker zijn over hun lijf. Vijftig procent van de vrouwen zou het wel willen.

Nationale Toplessdag: editie vier

Dit jaar is de vierde Nationale Toplessdag georganiseerd door BlootGewoon. ‘Het is zonde als je je laat tegenhouden om topless te zonnen vanwege de oordelen en meningen van anderen. Als je je als vrouw niet meer mag en/of durft te laten zien, beperk je jezelf in je vrijheid om te kiezen wat je wil. En dat is iets waar vrouwen goed bij stil moeten staan’, schrijft de organisatie bij een post op hun Instagrampagina. En daar zijn wij het natuurlijk roerend mee eens: of je ze nou wel of niet tevoorschijn tovert, zorg ervoor dat de keuze gebaseerd is op wat jíj wil. En niet op wat de maatschappij van je verwacht.

