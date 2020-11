Wat als je geboren wordt met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken? Dan ben je ‘intersekse’. Naar schatting zijn er bijna 200.000 intersekse personen in Nederland. Toch weten veel mensen niet wat het is en is nagenoeg onzichtbaar. Want wat betekent het eigenlijk als je intersekse bent?

‘Intersekse verwijst naar de ervaringen van mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet past binnen de normatieve definities van man en vrouw zoals de maatschappij die hanteert’, is de definitie die op de website van Movisie gebruikt wordt. Klinkt ingewikkeld en dat is het ook wel. Kort door de bocht betekent het dus dat een lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft. Het kan zijn dat iemand een vulva én hele grote clitoris, die meer lijkt op een piemel, heeft. Maar het kan ook zijn dat er een vagina-ingang of baarmoeder is en een niet volgroeide penis. Het overigens hoeven geen uiterlijke kenmerken te zijn; het kan ook dat er volgroeide geslachtskenmerken zijn, maar dat er een disbalans is tussen mannelijke- en vrouwelijke hormonen, genen of chromosomen. Er zijn dus allerlei soorten interseksen en dat maakt het dan ook zo ingewikkeld.

Transgender?

Als je nu denkt: is dat dan hetzelfde als transgender? Nee. Iemand die transgender is, is geboren in het verkeerde lichaam en voelt zich man, terwijl ze vrouwelijke uiterlijke kernmerken hebben, of andersom. Intersekse mensen voelen zich meestal man of vrouw (kunnen ook non-binair zijn), maar hebben een lichaam dat daar niet bij past. Genderidentiteit en intersekse staan dus helemaal los van elkaar. Ook de geaardheid van een intersekse persoon staat los van de gender. Intersekse mensen hebben, net zoals iedereen, een eigen seksuele voorkeur. Hoe ze eruit zien, heeft dus niets te maken met op wie ze vallen.

Hermafrodiet ⚥

Een van de bekendste intersekse personen (‘ik vind intersekse een pleuristerm. Hermafrodiet is een veel mooier woord’, zegt ze hierover) is Ryanne van Dorst, misschien beter bekend als Ella Bandita. Een aantal jaar geleden maakte zij het BNN-programma ‘Geslacht’, waarin ze zich onderdompelde in de wereld van gender en bekendmaakte dat ze zelf ook intersekse is. Ze zei hierover: ‘Ik ben wat ze noemen een echte hermafrodiet. Als baby had ik vergroeide eierstokken en testikels. Chromosomaal, inwendig en uitwendig ben ik dubbelslachtig geboren. Alle mannelijke stukjes vlees zijn weggeknipt toen ik een baby was. Daarna moest ik me gedragen als een meisje. Dat was de tijdgeest, ik neem niemand iets kwalijk’, zo staat op de website van Zij aan Zij. ‘Ik trek me niks meer aan van verwachtingen van anderen. De ene keer doe ik iets dat wordt geassocieerd met vrouwen, de andere keer iets wat ze mannelijk noemen. Soms voel ik me geen man en geen vrouw, soms allebei tegelijk. Ik sta erboven.’

Ondanks dat Van Dorst het een mooie term vindt, wordt ‘ie bijna niet meer gebruikt. De term hermafrodiet is afgeleid van de Griekse God Hermaphroditus. Deze werd geportretteerd als een vrouwelijke figuur, met mannelijke geslachtsdelen.

