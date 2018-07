MeToo gaat door: tientallen vrouwen in Frankrijk aangerand na WK-overwinning

Tijdens het feest dat in Frankrijk losbarstte na de gewonnen WK-finale zouden veel vrouwen zijn aangerand. Op Twitter doen tientallen slachtoffers hun verhaal.

Zondagavond was niet voor iedereen in Frankrijk een memorabele avond in positieve zin. Tientallen vrouwen melden dat zij na afloop van de WK-overwinning zijn lastiggevallen. Op Twitter gebruiken ze de hashtag #MeTooFoot om bekendheid te geven aan de incidenten.

Twitteraar Kateya trapte af en maakte de verhalen van verschillende anonieme slachtoffers openbaar. ‘Ik zal jullie de vreselijke avond laten zien die mannen gisteravond bij vrouwen hebben veroorzaakt,’ schreef ze. Daaropvolgend deden ook andere vrouwen hun verhaal. Zo is er te lezen hoe vrouwen werden beetgepakt en betast, of tegen hun wil werden gezoend. Ook schrijft een vrouw dat zij tijdens de wedstrijd plotseling een hand onder haar jurk voelde, waarna de feestvreugde voor haar ‘heel snel was verdwenen’.

Je vous laisse observer la soirée horrible que la délicatesse masculine à fait passer à beaucoup trop de femmes hier soir… 👇 — Kateya (@KateyaV) 16 juli 2018

Het grootste deel van de slachtoffers zou zijn gevallen op en rondom de Champs-Élysées in Parijs, maar ook in andere steden zoals Rouen of Lyon. De incidenten gebeurden in bars, fanzones, het openbaar vervoer of gewoon op straat.

Aangifte

Volgens een verslaggever van de Franse nieuwssite 20minutes hebben er na zondag twee aanhoudingen plaatsgevonden in verband met seksueel geweld. De Parijse politie moedigt alle slachtoffers aan om aangifte te doen.

Bron: NRC | Beeld: ANP