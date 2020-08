Dit populaire mondwater wordt gebruikt als voetenbadje: maar helpt het?

De meeste mensen gebruiken het om hun gebit schoon te houden, maar sommigen zweren bij mondwater in een voetenbadje. Het zou namelijk helpen tegen zwemmerseczeem.

Het is geen sexy onderwerp, maar zwemmerseczeem (alias voetschimmel) kan de beste overkomen. Het ontstaat vaak door zweterige voeten in te strak schoeisel en is zo besmettelijk als de pest. Je kunt het krijgen via vloeren, handdoeken en allerlei oppervlaktes. Als je dit ooit hebt gehad, weet je: no fun. Zwemmerseczeem jeukt, brandt en kan voor uitslag zorgen. Bovendien wil je ook gewoon die sexy sandaaltjes of je comfy Birkenstocks aan.

Ontstekingsremmende eigenschappen

Daarom grijpen mensen alles aan om zo snel mogelijk van dit kwaaltje af te komen. Mondwater zoals Listerine is in de strijd tegen voetschimmel een populair wapen. Je giet het in een voetenbadje met wat azijn en bent in no time van die ellende af. Zéggen ze.

De originele fles Listerine bevat thymol. Dat bevat ontstekingsremmende en anti-schimmeleigenschappen. Geïnfecteerde voeten twee keer per dag twintig minuten in een voetenbadje met de verdunde Listerine laten poedelen, kan zodoende korte metten met voetschimmel. Als je alleen een geïnfecteerde nagel hebt, kun je ook een watje onderdompelen in het mondwater en die op de teen in kwestie tapen.

Anti-septische eigenschappen

Daarnaast bevat het mondwater vier oliën met anti-septische eigenschappen: eucalyptus, menthol, thymol en methylsalicylaat. Die oliën kunnen de groei van schimmel en bacteriën tegengaan. Maar: het is niet alleen maar hosanna wat de klok slaat. Diezelfde oliën kunnen ook de huid irriteren en een allergische reactie veroorzaken. Die kans is groter als je een gevoelige huid hebt. Ook kan de alcohol in Listerine je voeten uitdrogen.

Natuurlijke zuurgraad

Niet iedereen is lyrisch over de ontdekking. Dermatologen waarschuwen dat de huid op zich prima in staat is bacteriën en schimmel af te wenden dankzij de eigen zuurgraad. Met een middel als mondwater verstoor je die natuurlijke zuurgraad. Sommigen zeggen dat een voetenbadje met appelciderazijn een beter idee is. Daarmee ‘vermoord’ je bacteriën niet met antiseptische ingrediënten, maar stel je de huid in de gelegenheid de natuurlijke zuurgraad te verbeteren. Bovendien heb je voor een kalknagel grover geschut nodig omdat die schimmel ónder de nagel leeft.

Aan de andere kant: een voetenbadje met Listerine kan ook weer niet veel kwaad. Je kunt het dus een kans geven voor je naar de huisarts stapt. Dan is het wel belangrijk dat je het mondwater altijd verdunt met (lauwwarm) water omdat het mondwater op zichzelf veel te sterk is. Zie je na een tijdje geen verschil? Dan is naar de huisarts gaan echt een beter idee.

Bron: Byrdie | Beeld: iStock